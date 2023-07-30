قيادي بحماس: حريصون على المشاركة بجميع اللقاءات الوطنية لبناء استراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسين أبو كويك، إلى التوحد من أجل صد الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها أرضنا ومقدساتنا، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية.وقال في تصريح صحفي، إن "حركة حماس حريصة على تحقيق الوحدة الوطنية، خاصة في ظل الهجمة الاستيطانية على أرضنا، وتهويد مقدساتنا"، مضيفاً أننا حريصون على المشاركة في جميع اللقاءات الوطنية، لبناء استراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال.ولفت إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني لصد اعتداءات المستوطنين وانتهاكات حكومة الاحتلال المستمرة بحق أرضنا ومقدساتنا، منوهاً إلى أن حماس تمد يدها للكل الفلسطيني وحريصة على نجاح الحوار الداخلي.