الكشف عن رسالة "مقلقة" أرسلها هاليفي لنتنياهو قبل المصادقة على قانون "حجة المعقولية"





وصادقت (كنيست) في إسرائيل مساء الاثنين الماضي، على تعديل "حجّة المعقولية" كأولى التشريعات لتقويض "الجهاز القضائي" في إسرائيل.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإنه بعد التصويت بالقراءة الثالثة والأخيرة، أصبح القضاء الإسرائيلي وتحديدا المحكمة العليا غير مخوّلة بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجّة "عدم المعقولية".

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل رسالة "مقلقة" أرسلها رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الساعات التي سبقت التصويت على قانون "حجة المعقولية".ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فقد عبر هاليفي في الرسالة عن قلقه من تدهور وضع الجيش، ومن احتمال انزلاق موجة رفض الخدمة العسكرية من الاحتياط إلى الجيش النظامي، وفقدان الجمهور ثقتهم بالجيش.وأضافت القناة أنه مع ذلك، "حتى بعد هذه الرسالة التي قرأها نتنياهو بعناية شديدة، فقد أعطى الضوء الأخضر لإكمال التشريع القضائي كما هو مخطط له".