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فيديو.. الجزائر تكشف تفاصيل إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات للبلاد

فيديو.. الجزائر تكشف تفاصيل إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات للبلاد
الجزائر تحبط عملية كبيرة لتهريب المخدرات للبلاد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأحد، أنها أحبطت هذا الأسبوع واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات الصلبة في تاريخ البلاد عبر ميناء الجزائر.

وقالت السلطات إنها ضبطت نحو 80 كيلو غرام من مادة الكوكايين، وأوقفت 16 شخصا مشتبها فيه، ينحدرون من الجزائر العاصمة والبليدة.

وتابعت بأن التحقيقات أفضت إلى كشف خيوط تنظيم إجرامي خطير عابر للحدود، يقوده واحد من أكبر بارونات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والذي يدعى، شعيب المكنى الحاج - زقابوج) الهارب بفرنسا.

ومواصلة للتحريات، تم تحديد هوية عناصر هذه  الشبكة الإجرامية الخطيرة، بداية بالعنصر الذي أُختير لنقل هذه الشحنة، البالغ من العمر (60 سنة)، وهي فئة عمرية يستغلها المكنى زقابوج كحيلة في مخططاته الإجرامية للتمويه وإبعاد الشبهة. 

هذا السائق الستيني كان تحت المراقبة، من طرف ذات المصلحة، ليتم توقيفه يوم 23 تموز/يوليو 2023، بمدينة بريان بغرداية، على متن مركبة رباعية الدفع. 

وبعد التفتيش الدقيق عثر بداخلها على 65 صفيحة من مادة الكوكايين، بوزن إجمالي يقدر بـ 73 كيلو غرام و720غرام، تم إخفاؤها بإحكام على مستوى مخبأ سري، استحدث بالصندوق الخلفي للمركبة.  

استمرارا للتحقيق وتكثيفا للأبحاث التقنية المتخصصة، تمكن محققو الأمن الوطني من الوصول إلى بقية أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة الواحد تلو الأخر في الفترة ما بين 24 و29 تموز/يوليو 2023، وعددهم 15 شخصاً، تتمثل مهمتهم أساسا في توزيع وترويج هذه السموم. 

كما أسفرت عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم، عن ضبط كمية أخرى من مادة الكوكايين يقدر وزنها 05 كيلوغرام و680غرام، ومبلغ مالي قدر 02 مليار و176 مليون سنتيم، ببلدية بوروبة الحراش بالجزائر العاصمة.

ويعتبر البارون ش. شعيب المكنى الحاج - زقابوج ) الهارب في فرنسا (هو نفسه العقل المدبر لمحاولة إغراق الجزائر بمليون و200 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية، عشية شهر رمضان الماضي، والذي صدرت في حقه خمسة مذكرات توقيف دولية.

 


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