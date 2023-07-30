شؤون فلسطينية

أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على أحداث مخيم عين الحلوة

أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على أحداث مخيم عين الحلوة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
علقت الرئاسة الفلسطينية على الأحداث الدامية التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، قرب مدينة صيدا جنوبي لبنان، اليوم الأحد.

وارتفعت حصيلة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إلى ستة قتلى، وأكثر من 30 جريحاً، وفق (الوكالة اللبنانية الرسمية).

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "ما حدث من مجزرة بشعة واغتيال غادر وإرهابي لمناضلين من قوات الأمن الوطني أثناء أدائهم واجباتهم الوطنية في الحفاظ على صون الأمن والأمان لشعبنا في مخيم عين الحلوة، والسهر على أمن الجوار اللبناني، هي تجاوز لكل الخطوط الحمراء وعبث بالأمن اللبناني وأمن المخيم من قبل مجموعات إرهابية متطرفة دأبت منذ سنوات العمل على إدخال المخيم في تنفيذ أجندات هدفها النيل من الاستقرار الذي يشهده المخيم، إن هذا الأمر غير مسموح به ولن يمر دون محاسبة مرتكبي هذه المجزرة".

وأكدت الرئاسة، "أن أمن المخيمات خط أحمر ومن غير المسموح لأي كان ترويع أبناء شعبنا والعبث بأمنهم. إننا ندعم ما تقوم به الحكومة اللبنانية من أجل فرض النظام والقانون، ونؤكد حرصنا الشديد على سيادة لبنان، بما يشمل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والحفاظ على الأمن والقانون".

وأضافت: "عملنا طوال السنوات الماضية وبجهد كبير للحفاظ على استتباب الأمن والاستقرار وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية وأجهزتها الرسمية والأمنية، وسنبقى على هذا الطريق للحفاظ على أمن وسيادة لبنان وحماية أبناء شعبنا في المخيمات وتحت سيادة القانون والأمن اللبنانيين".

وأُعلن ظهر اليوم عن اغتيال العميد في الأمن الوطني الفلسطيني، والمسؤول في حركة فتح، أبو أشرف العرموشي، وثلاثة من مرافقه في كمين مسلح بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان.

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