هل يتخذ جيش الاحتلال أي إجراء ضد خيام حزب الله في الشمال؟

وحسب (القناة 14)، فإن المشاورات اليوم لكبار المسؤولين في المنظومة الأمنية والنخبة السياسية في إسرائيل اليوم، شهدت مناقشة معضلة الخيمة في الشمال.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إنه في نفس الوقت الذي جرت فيه المشاورات الأمنية مع نتنياهو بشأن التوترات على الحدود اللبنانية، تم توثيق نشطاء ملثمين يرفعون أعلام (حزب الله) يقطعون السياج الذي أقامته قوة (يونيفيل) بالقرب من السياج الحدودي.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الأحد جلسة مشاورات أمنية وتقييم للوضع فيما يتعلق بالساحة الشمالية.





وشارك في الاجتماع وزير الجيش، وزير الشؤون الإستراتيجية، رئيس الأركان، رؤساء (موساد)، رئيس شاباك، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس الشعبة السياسية-الأمنية بوزارة الجيش، والسكرتير العسكري لنتنياهو.





ووفق موقع (والا)، فإن نتنياهو قَبِل التوصيات وأساليب العمل التي اقترحها الجيش والمنظومة الأمنية.





وحسب (القناة 14) الإسرائيلية، فإنه "في المنظومة الأمنية يستعدون لاحتمال حدوث تدهور أمني على الحدود الشمالية، بسبب التغيير الاجتماعي والسياسي الداخلي في إسرائيل، الذي يعتبره (حزب الله) نقطة ضعف كبيرة، وفرصة محتملة للإضرار لإسرائيل.





وكان نتنياهو قال إنه يجب على الإسرائيليين أن لا يتأثروا بتصريحات حسن نصر الله، الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني.





ووجه نتنياهو رسالة لنصر الله، في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، بقوله: "عند الاختبار الجدي سيجدنا نقف كتفاً بكتف، ولذلك أنصحه بألا يختبر قوتنا".





وتابع، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية: "لا تؤثر بنا التهديدات الخارجة من المخابئ تحت الأرض"، حسب تعبيره.





وكان نصرالله، قال، أمس السبت، إن "المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة لأي حماقة إسرائيلية"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة بينما هي من يستمر في احتلال الأرض، ولا سيّما في الغجر اللبنانية".



