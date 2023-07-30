الأردن: القبض على شخص حاول التسلل من سوريا

رام الله - دنيا الوطنقال الجيش الأردني اليوم الأحد، إنه أحبط محاولة تسلل شخص حاول دخول الأراضي الأردنية قادماً من الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة.ونقلت قناة (المملكة) عن مصدر لم تسمه قوله: إن قوات "حرس الحدود" قامت بتطبيق قواعد الاشتباك، وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.وأشار المصدر إلى أن "القوات المسلحة ماضية في التعامل بكل قوة وحزم لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".