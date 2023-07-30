عربي

الأردن: القبض على شخص حاول التسلل من سوريا

الأردن: القبض على شخص حاول التسلل من سوريا
دوريات للقوات المسلحة الأردنية على الحدود مع سوريا
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش الأردني اليوم الأحد، إنه أحبط محاولة تسلل شخص حاول دخول الأراضي الأردنية قادماً من الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة.

ونقلت قناة (المملكة) عن مصدر لم تسمه قوله: إن قوات "حرس الحدود" قامت بتطبيق قواعد الاشتباك، وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وأشار المصدر إلى أن "القوات المسلحة ماضية في التعامل بكل قوة وحزم لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

أخبار ذات صلة

مع بعض التعديلات.. الأعيان الأردني يُقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

مع بعض التعديلات.. الأعيان الأردني يُقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

الأردن: القبض على شخص حاول التسلل من سوريا

الأردن: القبض على شخص حاول التسلل من سوريا

التعاون الإسلامي: بدء تحضيرات عقد &quot;وزاري استثنائي&quot; بشأن تكرار حرق نسخ المصحف

التعاون الإسلامي: بدء تحضيرات عقد "وزاري استثنائي" بشأن تكرار حرق نسخ المصحف

صحيفة أميركية تكشف فرص التطبيع بين إسرائيل والسعودية

صحيفة أميركية تكشف فرص التطبيع بين إسرائيل والسعودية

تقارير صحفية: السعودية تستضيف محادثات حول أوكرانيا الأسبوع المقبل

تقارير صحفية: السعودية تستضيف محادثات حول أوكرانيا الأسبوع المقبل

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي وقائد الجيش السوداني

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي وقائد الجيش السوداني

العاهل المغربي: موقفنا راسخ من عدالة القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة المستقلة

العاهل المغربي: موقفنا راسخ من عدالة القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة المستقلة

الجزائر: اكتشاف 35.9 كيلوغرام كوكايين كانت مخبأة على متن باخرة أجنبية

الجزائر: اكتشاف 35.9 كيلوغرام كوكايين كانت مخبأة على متن باخرة أجنبية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: قرار بن غفير إلغاء &quot;الإفراج المبكر&quot; في سياق العدوان المستمر ضد الأسرى

نادي الأسير: قرار بن غفير إلغاء "الإفراج المبكر" في سياق العدوان المستمر ضد الأسرى

البرغوثي: الشعب الفلسطيني يواجه أخطر تحد تاريخي منذ عام 1948

البرغوثي: الشعب الفلسطيني يواجه أخطر تحد تاريخي منذ عام 1948

الرئيس عباس: نريد إجراء الانتخابات شريطة أن يتمكن أهلنا بالقدس من المشاركة فيها

الرئيس عباس: نريد إجراء الانتخابات شريطة أن يتمكن أهلنا بالقدس من المشاركة فيها

راصد جوي يوضح لـ &quot;دنيا الوطن&quot;.. هل انتهت الموجة الحارة؟

راصد جوي يوضح لـ "دنيا الوطن".. هل انتهت الموجة الحارة؟

الغرفة التجارية بغزة تصدر بياناً حول اجتماع الأمناء العامين في القاهرة

الغرفة التجارية بغزة تصدر بياناً حول اجتماع الأمناء العامين في القاهرة

سفينة &quot;حنظلة&quot; لكسر الحصار عن غزة تبحر من روتردام لميناء هامبورغ في ألمانيا

سفينة "حنظلة" لكسر الحصار عن غزة تبحر من روتردام لميناء هامبورغ في ألمانيا

قيادي بالجهاد: مستعدون لزيارة القاهرة عقب انتهاء اجتماع الأمناء العامين

قيادي بالجهاد: مستعدون لزيارة القاهرة عقب انتهاء اجتماع الأمناء العامين

الإسلامية المسيحية تشيد ببيان بطاركة القدس حول اقتحامات وانتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى

الإسلامية المسيحية تشيد ببيان بطاركة القدس حول اقتحامات وانتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى

منوعات

صورة: رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها بفستان تايجر

صورة: رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها بفستان تايجر

مايان السيد تكشف السر وراء خسارة وزنها بشكل ملاحظ

مايان السيد تكشف السر وراء خسارة وزنها بشكل ملاحظ

فيلم أوبنهايمر يكتسح شباك التذاكر بإيرادت خيالية في مصر

فيلم أوبنهايمر يكتسح شباك التذاكر بإيرادت خيالية في مصر

بملابس قصيرة.. نسرين طافش تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بملابس قصيرة.. نسرين طافش تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

لهذا السبب.. ياسمين عز تعلن توقّف برنامجها عن العرض

لهذا السبب.. ياسمين عز تعلن توقّف برنامجها عن العرض

تفاصيل مؤلمة لحادثة وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقاً

تفاصيل مؤلمة لحادثة وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقاً

معلومات صادمة عن الرداء الذي دخلت به نجوى كرم موسوعة غينيس

معلومات صادمة عن الرداء الذي دخلت به نجوى كرم موسوعة غينيس

بسبب الصوت الشتوي.. محمد لطفي يسخر من ياسمين عز

بسبب الصوت الشتوي.. محمد لطفي يسخر من ياسمين عز

شاهد: الجمهور يحاصر محمد رمضان ويقتحم سيارته لالتقاط الصور معه

شاهد: الجمهور يحاصر محمد رمضان ويقتحم سيارته لالتقاط الصور معه

بماذا علّق إيلون ماسك على خبر خطوبة طليقته؟

بماذا علّق إيلون ماسك على خبر خطوبة طليقته؟

عربي

صحيفة أميركية تكشف فرص التطبيع بين إسرائيل والسعودية

صحيفة أميركية تكشف فرص التطبيع بين إسرائيل والسعودية

تقارير صحفية: السعودية تستضيف محادثات حول أوكرانيا الأسبوع المقبل

تقارير صحفية: السعودية تستضيف محادثات حول أوكرانيا الأسبوع المقبل

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي وقائد الجيش السوداني

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي وقائد الجيش السوداني

العاهل المغربي: موقفنا راسخ من عدالة القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة المستقلة

العاهل المغربي: موقفنا راسخ من عدالة القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة المستقلة