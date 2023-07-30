دولي

باكستان: 40 قتيلاً وإصابة 100 في انفجار هائل يهز تجمعاً سياسياً

باكستان: 40 قتيلاً وإصابة 100 في انفجار هائل يهز تجمعاً سياسياً
انفجار في باكستان يودي بحياة 40 شخصا
رام الله - دنيا الوطن
في أحدث موجة عنف تضرب باكستان، أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل 40 شخصاً على الأقل، وإصابة 100 آخرين، اليوم الأحد، بانفجار عبوة في ولاية قريبة من الحدود مع أفغانستان.

ووقع الانفجار خلال تجمع سياسي موال لحركة طالبان في منطقة باجور بإقليم "خيبر بختونخوا"، قبل وصول مسؤول كبير في الحركة للمكان.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن وزير المال في ولاية خيبر بختونخوا، رياض أنور: "يمكنني أن أؤكد أن في المستشفى 39 جثة إضافة إلى 123 جريحا من بينهم 17 حالتهم خطيرة".

كما قال أختار حياة غاندابور المفتش العام للشرطة في ولاية خيبر بختونخوا  لفرانس برس أن "مسؤولا بارزا في الحزب كان يفترض أن يلقي كلمة، ولكن قبل وصوله انفجرت قنبلة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى"، وفق ما نقل موقع (العربية).

وقال المصدر نفسه، إن الانفجار استهدف حزب جمعية علماء الإسلام المحافظ الذي كان ينظم تجمعا في بلدة خار قبل الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من هذا العام.

من جانبه، قال عزام خان، رئيس غرفة الطوارئ في مستشفى خار الرئيسي، إن 35 جثة نقلت إلى المستشفى بينما تجاوز عدد الجرحى الآن أكثر من 100، فيما نقل الأفراد الذين توجهوا في البداية إلى العيادات الصغيرة للحصول على المساعدة الطبية إلى المستشفى الحكومي الرئيسي.

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