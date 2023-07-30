العوض يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن الأجواء التي صاحبت اجتماع الأمناء العامين

خاص دنيا الوطنوصف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، اليوم الأحد، أجواء اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بـ "الإيجابية".وأوضح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": بأن "الأجواء داخل اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كانت إيجابية، ولم تشهد أي توتر، والتوافق تام بالموضوع السياسي".وكان الرئيس محمود عباس، دعا في ختام اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد في مصر اليوم الأحد، لتشكيل لجنة لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها بهدف إنهاء الانقسام.وقال الرئيس عباس في كلمته "أطلب من اللجنة الشروع فورا بإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقيات وأمل بعقد اجتماع قريب في القاهرة".وأضاف: أن اجتماع اليوم خطوة أولى وهامة لاستكمال الحوار الذي يجو أن يحقق الأهداف المرجوة قريباً، شاكرا جمهورية مصر العربية والدول التي شاركت سابقا في جهود الحوار الوطني.