عاجل

  • أونروا تعلن تعليق كل خدماتها في مخيم عين الحلوة يوم غد بسبب الاشتباكات المسلحة

  • لبنان: ارتفاع حصيلة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة إلى ستة قتلى وأكثر من 30 جريحاً

شؤون فلسطينية

العوض يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن الأجواء التي صاحبت اجتماع الأمناء العامين

العوض يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن الأجواء التي صاحبت اجتماع الأمناء العامين
جانب من اجتماع الأمناء العامين في مصر
خاص دنيا الوطن
وصف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، اليوم الأحد، أجواء اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بـ "الإيجابية".

وأوضح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": بأن "الأجواء داخل اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كانت إيجابية، ولم تشهد أي توتر، والتوافق تام بالموضوع السياسي".

وكان الرئيس محمود عباس، دعا في ختام اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد في مصر اليوم الأحد، لتشكيل لجنة لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها بهدف إنهاء الانقسام.

وقال الرئيس عباس في كلمته "أطلب من اللجنة الشروع فورا بإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقيات وأمل بعقد اجتماع قريب في القاهرة".

وأضاف: أن اجتماع اليوم خطوة أولى وهامة لاستكمال الحوار الذي يجو أن يحقق الأهداف المرجوة قريباً، شاكرا جمهورية مصر العربية والدول التي شاركت سابقا في جهود الحوار الوطني.

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: قرار بن غفير إلغاء &quot;الإفراج المبكر&quot; في سياق العدوان المستمر ضد الأسرى

نادي الأسير: قرار بن غفير إلغاء "الإفراج المبكر" في سياق العدوان المستمر ضد الأسرى

العوض يتحدث لـ &quot;دنيا الوطن&quot; عن الأجواء التي صاحبت اجتماع الأمناء العامين

العوض يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن الأجواء التي صاحبت اجتماع الأمناء العامين

لماذا لم يخرج اجتماع الأمناء العامين ببيان ختامي مشترك؟ البرغوثي يوضح

لماذا لم يخرج اجتماع الأمناء العامين ببيان ختامي مشترك؟ البرغوثي يوضح

البرغوثي: الشعب الفلسطيني يواجه أخطر تحد تاريخي منذ عام 1948

البرغوثي: الشعب الفلسطيني يواجه أخطر تحد تاريخي منذ عام 1948

خلال كلمة باجتماع الأمناء العامين.. الصالحي يُقدم رؤية حزب الشعب لإنهاء الانقسام

خلال كلمة باجتماع الأمناء العامين.. الصالحي يُقدم رؤية حزب الشعب لإنهاء الانقسام

اجتماع الأمناء العامين.. لا وجود لبيان ختامي مشترك ودعوة لتشكيل لجنة لاستكمال الحوار

اجتماع الأمناء العامين.. لا وجود لبيان ختامي مشترك ودعوة لتشكيل لجنة لاستكمال الحوار

الرئيس عباس: نريد إجراء الانتخابات شريطة أن يتمكن أهلنا بالقدس من المشاركة فيها

الرئيس عباس: نريد إجراء الانتخابات شريطة أن يتمكن أهلنا بالقدس من المشاركة فيها

مقتل القيادي بفتح العرموشي وثلاثة من مرافقيه في مخيم عين الحلوة

مقتل القيادي بفتح العرموشي وثلاثة من مرافقيه في مخيم عين الحلوة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: قرار بن غفير إلغاء &quot;الإفراج المبكر&quot; في سياق العدوان المستمر ضد الأسرى

نادي الأسير: قرار بن غفير إلغاء "الإفراج المبكر" في سياق العدوان المستمر ضد الأسرى

البرغوثي: الشعب الفلسطيني يواجه أخطر تحد تاريخي منذ عام 1948

البرغوثي: الشعب الفلسطيني يواجه أخطر تحد تاريخي منذ عام 1948

الرئيس عباس: نريد إجراء الانتخابات شريطة أن يتمكن أهلنا بالقدس من المشاركة فيها

الرئيس عباس: نريد إجراء الانتخابات شريطة أن يتمكن أهلنا بالقدس من المشاركة فيها

راصد جوي يوضح لـ &quot;دنيا الوطن&quot;.. هل انتهت الموجة الحارة؟

راصد جوي يوضح لـ "دنيا الوطن".. هل انتهت الموجة الحارة؟

الغرفة التجارية بغزة تصدر بياناً حول اجتماع الأمناء العامين في القاهرة

الغرفة التجارية بغزة تصدر بياناً حول اجتماع الأمناء العامين في القاهرة

سفينة &quot;حنظلة&quot; لكسر الحصار عن غزة تبحر من روتردام لميناء هامبورغ في ألمانيا

سفينة "حنظلة" لكسر الحصار عن غزة تبحر من روتردام لميناء هامبورغ في ألمانيا

قيادي بالجهاد: مستعدون لزيارة القاهرة عقب انتهاء اجتماع الأمناء العامين

قيادي بالجهاد: مستعدون لزيارة القاهرة عقب انتهاء اجتماع الأمناء العامين

الإسلامية المسيحية تشيد ببيان بطاركة القدس حول اقتحامات وانتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى

الإسلامية المسيحية تشيد ببيان بطاركة القدس حول اقتحامات وانتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى

منوعات

صورة: رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها بفستان تايجر

صورة: رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها بفستان تايجر

مايان السيد تكشف السر وراء خسارة وزنها بشكل ملاحظ

مايان السيد تكشف السر وراء خسارة وزنها بشكل ملاحظ

فيلم أوبنهايمر يكتسح شباك التذاكر بإيرادت خيالية في مصر

فيلم أوبنهايمر يكتسح شباك التذاكر بإيرادت خيالية في مصر

بملابس قصيرة.. نسرين طافش تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بملابس قصيرة.. نسرين طافش تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

لهذا السبب.. ياسمين عز تعلن توقّف برنامجها عن العرض

لهذا السبب.. ياسمين عز تعلن توقّف برنامجها عن العرض

تفاصيل مؤلمة لحادثة وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقاً

تفاصيل مؤلمة لحادثة وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقاً

معلومات صادمة عن الرداء الذي دخلت به نجوى كرم موسوعة غينيس

معلومات صادمة عن الرداء الذي دخلت به نجوى كرم موسوعة غينيس

بسبب الصوت الشتوي.. محمد لطفي يسخر من ياسمين عز

بسبب الصوت الشتوي.. محمد لطفي يسخر من ياسمين عز

شاهد: الجمهور يحاصر محمد رمضان ويقتحم سيارته لالتقاط الصور معه

شاهد: الجمهور يحاصر محمد رمضان ويقتحم سيارته لالتقاط الصور معه

بماذا علّق إيلون ماسك على خبر خطوبة طليقته؟

بماذا علّق إيلون ماسك على خبر خطوبة طليقته؟

عربي

صحيفة أميركية تكشف فرص التطبيع بين إسرائيل والسعودية

صحيفة أميركية تكشف فرص التطبيع بين إسرائيل والسعودية

تقارير صحفية: السعودية تستضيف محادثات حول أوكرانيا الأسبوع المقبل

تقارير صحفية: السعودية تستضيف محادثات حول أوكرانيا الأسبوع المقبل

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي وقائد الجيش السوداني

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي وقائد الجيش السوداني

العاهل المغربي: موقفنا راسخ من عدالة القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة المستقلة

العاهل المغربي: موقفنا راسخ من عدالة القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة المستقلة