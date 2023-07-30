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التعاون الإسلامي: بدء تحضيرات عقد "وزاري استثنائي" بشأن تكرار حرق نسخ المصحف

التعاون الإسلامي: بدء تحضيرات عقد "وزاري استثنائي" بشأن تكرار حرق نسخ المصحف
منظمة التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
بدأت اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة في محافظة جدة، الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية الـ 18 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. 

وقد كبار الموظفين اجتماعهم التحضيري بغية رفع توصياتهم إلى الدورة الوزارية الاستثنائية (بشأن تكرار حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك)، والمزمع عقده افتراضيا غداً الاثنين.

وألقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في المنظمة، يوسف بن محمد الضبيعي كلمة في الاجتماع أكد فيها فائق تقدير الأمانة العامة لكل من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، ولجمهورية العراق على مبادرتهما بالدعوة لعقد الدورة الاستثنائية لتدارس قضية حرق نسخ من المصحف الشريف والتي توليها دول المنظمة والشعوب الإسلامية أهمية خاصة.

وأوضح الأمين العام المساعد أن المنظمة تابعت بانشغال عميق تعدد حوادث الإساءة للمقدسات الإسلامية، حيث تعاملت مع هذه الحوادث في كل مرة بالرفض والاستنكار ونبهت إلى خطورة هذه الأعمال الاستفزازية، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن اللجنة التنفيذية كانت قد عقدت منذ كانون الثاني/يناير الماضي اجتماعين لتدارس هذه الحوادث، كما اعتمد مجلس وزراء خارجية المنظمة في دورته 49 بنواكشوط قرارات أخرى بهذا الغرض. 

وأشار الضبيعي إلى أن الأمين العام أجرى اتصالات مكثفة مع كبار مسؤولي الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الدولية لتعزيز الوعي بخطورة هذه القضية، حيث دأبت الأمانة العامة على إدراجها في مختلف المشاورات السياسية مع مسؤولي الدول والمنظمات الدولية الشريكة. 

وقامت بعثات المنظمة ومجموعتها من الدول الأعضاء في كل من نيويورك وجنيف بنشاط مكثف ومبادرات قيمة لاطلاع الأجهزة في المنظمات المعنية بالانتهاكات المستمرة ضد الرموز والمقدسات الإسلامية.

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