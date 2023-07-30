شؤون فلسطينية

في ختام اجتماع القاهرة.. الرئيس عباس يدعو لتشكيل لجنة لاستكمال الحوار

في ختام اجتماع القاهرة.. الرئيس عباس يدعو لتشكيل لجنة لاستكمال الحوار
الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس محمود عباس، في ختام اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد في مصر اليوم الأحد، لتشكيل لجنة لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها بهدف إنهاء الانقسام.

وقال الرئيس عباس في كلمته "أطلب من اللجنة الشروع فورا بإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقيات وأمل بعقد اجتماع قريب في القاهرة".

وأضاف أن اجتماع اليوم خطوة أولى وهامة لاستكمال الحوار الذي يجو أن يحقق الأهداف المرجوة قريباً، شاكرا جمهورية مصر العربية والدول التي شاركت سابقا في جهود الحوار الوطني.

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