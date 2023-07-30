عربي

صحيفة أميركية تكشف فرص التطبيع بين إسرائيل والسعودية

صحيفة أميركية تكشف فرص التطبيع بين إسرائيل والسعودية
صحيفة أميركية تتحدث عن فرص التطبيع بين إسرائيل والسعودية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (نيويورك تايمز)، إن السعودية تطالب إسرائيل بإجراء حقيقي بشأن القضية الفلسطينية، من أجل حدوث اختراق في ملف التطبيع بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة" على المفاوضات مع السعودية التعبير عن تفاؤلها في هذا الملف، مؤكدة ان الطريق ما زال طويلاً.

وقالت ذات المصادر، إن قلق الحزب الديمقراطي الحاكم في الولايات المتحدة يتلخص في مدى الوثوق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبوفائه بالتزامات يقطعها على نفسه بشأن القضية الفلسطينية وهل ستتراجع الحكومة اليمينية في إسرائيل حاليا عن مثل هذه الالتزامات. 

نتيجة لذلك، وانطلاقاً من تعذر مثل هذه الخطوة في ظل الحكومة اليمينية الحالية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يوافق رئيس الوزراء وزعماء المعارضة، عضوا (كنيست) بيني غانتس ويائير لبيد، على تشكيل حكومة ائتلاف أوسع او حكومة وحدة وطنية، وفق الصحيفة.

من ناحيتها، ذكرت الصحيفة في تقرير لها أنه تم إبلاغ المسؤولين الإسرائيليين بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تدخل شخصيا في المفاوضات وأصر على أن أي اتفاق يتوجب عليه أن يتضمن اجراءً واضحًا من جانب إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وخرج المسؤولون الامريكيون من هذه المحادثات بالانطباع أن السعوديين لن يكتفوا بوعود يطلقها نتنياهو بعدم ضم الضفة الغربية، بل يطالبون باتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

هذا وتناولت الزيارة التي قام بها مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تولي دور الوساطة في إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، حسبما ورد في التقرير.

وهذه الزيارة هي الثانية في أقل من ثلاثة أشهر، وتلك إشارة إلى حقيقة أن رئيس الأمريكي جو بايدن ومبعوثيه يدفعون نحو اتفاق تطبيع وأن إدارة بايدن ترى فرصة جدية لتحقيق ذلك، حسب الصحيفة.

وصرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس، بأنه لا ينبغي استبعاد إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب مع المملكة العربية السعودية.

ونشرت صحيفة (نيويورك تايمز) مقالاً يوم الجمعة للمعلق، توماس فريدمان، كتب فيه: "يبحث الرئيس بايدن ما إذا كان سيمضي قدمًا نحو عقد اتفاقية الأمن المتبادل بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي من شأنها أن تشمل تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل، على اعتبار أن الإسرائيليين سيقدمون تنازلات للفلسطينيين تحافظ على إمكانية حل الدولتين".

أخبار ذات صلة

صحيفة أميركية تكشف فرص التطبيع بين إسرائيل والسعودية

صحيفة أميركية تكشف فرص التطبيع بين إسرائيل والسعودية

تقارير صحفية: السعودية تستضيف محادثات حول أوكرانيا الأسبوع المقبل

تقارير صحفية: السعودية تستضيف محادثات حول أوكرانيا الأسبوع المقبل

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي وقائد الجيش السوداني

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي وقائد الجيش السوداني

العاهل المغربي: موقفنا راسخ من عدالة القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة المستقلة

العاهل المغربي: موقفنا راسخ من عدالة القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة المستقلة

الجزائر: اكتشاف 35.9 كيلوغرام كوكايين كانت مخبأة على متن باخرة أجنبية

الجزائر: اكتشاف 35.9 كيلوغرام كوكايين كانت مخبأة على متن باخرة أجنبية

وزير أردني: الجانب السوري يمنع دخول البضائع الأردنية

وزير أردني: الجانب السوري يمنع دخول البضائع الأردنية

بسبب حريق عرضي.. انقطاع التيار الكهربائي عن العراق بالكامل

بسبب حريق عرضي.. انقطاع التيار الكهربائي عن العراق بالكامل

نصر الله: المقاومة جاهزة لأي حماقة إسرائيلية تجاه لبنان

نصر الله: المقاومة جاهزة لأي حماقة إسرائيلية تجاه لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الغرفة التجارية بغزة تصدر بياناً حول اجتماع الأمناء العامين في القاهرة

الغرفة التجارية بغزة تصدر بياناً حول اجتماع الأمناء العامين في القاهرة

سفينة &quot;حنظلة&quot; لكسر الحصار عن غزة تبحر من روتردام لميناء هامبورغ في ألمانيا

سفينة "حنظلة" لكسر الحصار عن غزة تبحر من روتردام لميناء هامبورغ في ألمانيا

الإسلامية المسيحية تشيد ببيان بطاركة القدس حول اقتحامات وانتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى

الإسلامية المسيحية تشيد ببيان بطاركة القدس حول اقتحامات وانتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى

وزارة الحكم المحلي تستنكر الاعتداء على بلدية جنين ورئيسها

وزارة الحكم المحلي تستنكر الاعتداء على بلدية جنين ورئيسها

هيئة الأسرى: المعتقلون الأطفال &quot;القصر&quot; في سجن الدامون معاناة واستهداف ممنهج

هيئة الأسرى: المعتقلون الأطفال "القصر" في سجن الدامون معاناة واستهداف ممنهج

التربية: فلسطين تحصد ثلاثة مراكز في مسابقة &quot;مبرمج المستقبل&quot; على مستوى الوطن العربي

التربية: فلسطين تحصد ثلاثة مراكز في مسابقة "مبرمج المستقبل" على مستوى الوطن العربي

البطش: سنحترم نتائج لقاء القاهرة ما لم تمس برؤيتنا الوطنية

البطش: سنحترم نتائج لقاء القاهرة ما لم تمس برؤيتنا الوطنية

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

منوعات

مايان السيد تكشف السر وراء خسارة وزنها بشكل ملاحظ

مايان السيد تكشف السر وراء خسارة وزنها بشكل ملاحظ

فيلم أوبنهايمر يكتسح شباك التذاكر بإيرادت خيالية في مصر

فيلم أوبنهايمر يكتسح شباك التذاكر بإيرادت خيالية في مصر

بملابس قصيرة.. نسرين طافش تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بملابس قصيرة.. نسرين طافش تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

لهذا السبب.. ياسمين عز تعلن توقّف برنامجها عن العرض

لهذا السبب.. ياسمين عز تعلن توقّف برنامجها عن العرض

تفاصيل مؤلمة لحادثة وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقاً

تفاصيل مؤلمة لحادثة وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقاً

معلومات صادمة عن الرداء الذي دخلت به نجوى كرم موسوعة غينيس

معلومات صادمة عن الرداء الذي دخلت به نجوى كرم موسوعة غينيس

بسبب الصوت الشتوي.. محمد لطفي يسخر من ياسمين عز

بسبب الصوت الشتوي.. محمد لطفي يسخر من ياسمين عز

شاهد: الجمهور يحاصر محمد رمضان ويقتحم سيارته لالتقاط الصور معه

شاهد: الجمهور يحاصر محمد رمضان ويقتحم سيارته لالتقاط الصور معه

بماذا علّق إيلون ماسك على خبر خطوبة طليقته؟

بماذا علّق إيلون ماسك على خبر خطوبة طليقته؟

لهذا السبب.. الفنانة غادة عبد الرازق تنهار بالبكاء

لهذا السبب.. الفنانة غادة عبد الرازق تنهار بالبكاء

عربي

تقارير صحفية: السعودية تستضيف محادثات حول أوكرانيا الأسبوع المقبل

تقارير صحفية: السعودية تستضيف محادثات حول أوكرانيا الأسبوع المقبل

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي وقائد الجيش السوداني

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي وقائد الجيش السوداني

العاهل المغربي: موقفنا راسخ من عدالة القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة المستقلة

العاهل المغربي: موقفنا راسخ من عدالة القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة المستقلة

الجزائر: اكتشاف 35.9 كيلوغرام كوكايين كانت مخبأة على متن باخرة أجنبية

الجزائر: اكتشاف 35.9 كيلوغرام كوكايين كانت مخبأة على متن باخرة أجنبية