قيادي بالجهاد: مستعدون لزيارة القاهرة عقب انتهاء اجتماع الأمناء العامين

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نافذ عزام، إن "عدم مشاركة الحركة في لقاء الأمناء العامين لا يعني "أننا نطمح أو نسعى لتشكيل أجسام بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية، التي نطالب بإصلاحها، ومشاركة الكل الفلسطيني في مؤسساتها".وأضاف عزام خلال اجتماع للفصائل في دمشق اليوم الأحد، "مستعدون لزيارة القاهرة بعد انفضاض اجتماع الأمناء العامين بوفد يرأسه الأمين العام القائد زياد النخالة".وتابع حديثه "من هنا في دمشق العروبة، نشكر جمهورية مصر العربية على استضافتها للقاء الذي دعا له الرئيس عباس، ونؤكد على أهمية دورها ومحوريته في الملف الفلسطيني".ولفت القيادي في حركة الجهاد "مقاطعتنا للقاء الأمناء العامين الذي تستضيفه القاهرة، سببه واضح وهو رفض السلطة الإفراج عن أبناء شعبنا ومجاهديه الذين صنعوا معجزة في جنين، ومرغوا أنوف المحتلين في المعركة الأخيرة (بأس جنين)"وتابع "كنا نأمل أن يستجيب الرئيس محمود عباس للمطالب والاتصالات والمبادرات التي تمت للإفراج عن المعتقلين من المجاهدين في الضفة الغربية، لكنه للأسف كان متصلباً."