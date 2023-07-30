الإسلامية المسيحية تشيد ببيان بطاركة القدس حول اقتحامات وانتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأشادت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بالبيان الذي أصدره بطاركة ورؤساء الكنائس المسيحية في مدينة القدس حول الاقتحامات والانتهاكات التي تقوم بها الجماعات الدينية اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاحد، ان هذا البيان وما تضنه من تحذير وتنديد وإدانة لهذه الانتهاكات العنصرية، يعكس عمق العلاقة التاريخية الإسلامية المسيحية، وما تستشعره الكنائس المسيحية من مخاطر تهديد الجوهر الديني الإسلامي والمسيحي للمدينة المقدسة.وأضافت الهيئة أن ما تتعرض له المقدسات الإسلامية المسيحية من استهداف واستباحة من جانب المتطرفين اليهود أصبحت تمارس بصورة ممنهجة وبوتيرة يومية متصاعدة من أجل تقويض الوجود الإسلامي والمسيحي في مدينة القدس وتكريس المدينة المقدسة عاصمة دينية لليهود فقط.وحذرت الهيئة ان استمرار هذه الاعتداءات ستكون له تداعيات خطيرة وسوف يحول الصراع الى صراع ديني وسيؤدي الى تصعيد غير مسبوق سوف يتحمل الاحتلال كامل المسؤولية، مؤكدة ان الشعب الفلسطيني، مسلمين ومسيحيين، لن يقفوا مكتوفي الايدي أمام العدوان على مقدساتهم.وناشدت الهيئة المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته أن يأخذ بالاعتبار والجدية خطورة الأوضاع في مدينة القدس والتحرك قبل فوات الأوان من أجل لجم هذه السياسة الخطيرة لحكومة الاحتلال ومستوطنيه ووضع حد لهذا اللعب بالنار والذي قد يشعل المنطقة بأسرها.