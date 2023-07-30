عربي

تقارير صحفية: السعودية تستضيف محادثات حول أوكرانيا الأسبوع المقبل

تقارير صحفية: السعودية تستضيف محادثات حول أوكرانيا الأسبوع المقبل
خلال لقاء بين الرئيس الأوكراني وولي العهد السعودي
رام الله - دنيا الوطن
قالت تقارير صحفية، بأن المملكة العربية السعودية ستستضيف محادثات تتعلق بأوكرانيا، في أوائل آب/أغسطس المقبل.

ووفق ما نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) فإن المحادثات تشارك فيها كييف ودول غربية ودول نامية رئيسية من بينها الهند والبرازيل.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن دبلوماسيين مشاركين في المناقشات، أن الاجتماع المقرر في مدينة جدة السعودية يومي 5 و6 آب/أغسطس المقبل سيضم مسؤولين كبارا من حوالي 30 دولة، وفق ما نقل موقع (العربية).

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قدم في شباط/فبراير الماضي الشكر للسعودية على دعم السلام في أوكرانيا وسيادتها.

واستقبل الرئيس الأوكراني وقتذاك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مقر الرئاسة بالعاصمة كييف.

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