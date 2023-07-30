شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ووزير المخابرات المصرية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ووزير المخابرات المصرية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، بمقر إقامته في مدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، مدير المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل.

وشكر الرئيس عباس، من خلال الوزير عباس كامل جمهورية مصر العربية على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، مثمنا الجهود التي بذلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنجاح هذا اللقاء.

واستعرض الرئيس عباس آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتها، مؤكدا ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين، وإنجاز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية، والهادفة إلى تصفية مشروعنا الوطني.

من جانبه، نقل الوزير عباس كامل، تحيات الرئيس السيسي، إلى الرئيس عباس، وأكد موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، متمنيا النجاح لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

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