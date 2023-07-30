وزارة الحكم المحلي تستنكر الاعتداء على بلدية جنين ورئيسها

رام الله - دنيا الوطنتستنكر وزارة الحكم المحلي الاعتداء الآثم على بلدية جنين ورئيسها، وإذ تعتبر هذا الاعتداء سلوك همجي وغير أخلاقي ومنافٍ لعادات وتقاليد أبناء شعبنا المناضل والذي سطر أروع التضحيات وصور البطولة والفداء خلال الاجتياح الأخير لمدينة جنين ومخيمها.وتؤكد الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن البلدية وممتلكاتها ملك للمجتمع المحلي بأكمله، وتشكل عنوانا وصرحا شامخاً يُعتد به، وأن الإجراءات التي تقوم بها تخضع للأنظمة والقوانين المتبعة ضمن مساعيها الرامية لتنظيم المدينة وتطويرها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وتدعو الوزارة الأجهزة الأمنية لملاحقة الفاعلين وكشفهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة، وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإيصال رسالة بأن أي تعدٍ على البلدية أو مجلسها البلدي أو طواقمها العاملة في الميدان أمر مرفوض قطعياً.