شؤون فلسطينية

صور.. السياحة والآثار بغزة تعثر على خمسة قبور جديدة بالمقبرة الرومانية

صور.. السياحة والآثار بغزة تعثر على خمسة قبور جديدة بالمقبرة الرومانية
السياحة والآثار بغزة تعثر على خمسة قبور جديدة بالمقبرة الرومانية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة السياحة والآثار، بغزة، أنها عثرت على خمسة قبور جديدة في الجهة الشمالية من المقبرة الرومانية أثناء التنقيب في المكان.

وأكد د. جمال أبو ريدة، مدير الآثار والتراث الثقافي بالوزارة، أن العدد الإجمالي للقبور المكتشفة في المقبرة 130 قبراً كان أبرزها التابوتان الرصاصيان اللذان أعلنت الوزارة عن اكتشافهما في وقت سابق.

وأضاف أبو ريدة، بأن القبور المكتشفة تتوزع على أربعة أنواع من القبور في المساحة الإجمالية للمقبرة الرومانية التي تبلغ مساحتها 4000 متر مربع ويعود تاريخها إلى 2000 عام مضت.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار تولي المواقع الأثرية أهمية كبيرة وتبذل جهدها للحفاظ على المقتنيات الأثرية المختلفة فيها لا سيما التي يتم اكتشافها حديثاً، في سعي منها للحفاظ على الجذور التاريخية للحقب المختلفة التي سكنت غزة.



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