هيئة الأسرى: المعتقلون الأطفال "القصر" في سجن الدامون معاناة واستهداف ممنهج

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في تقرير لها، إن الأسرى القُصر في السجون والمعتقلات الإسرائيلية يعانون من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، وتفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الطفل.وأوضحت الهيئة وفقا لزيارة محاميتها هبة إغبارية، بأن المعاناة تشمل كافة الجوانب الحياتية والمعيشية كنقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين وحرارة عالية ، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، والانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من زيارة الأهالي، إضافة الى الإساءة اللفظية والضرب والعزل وترويعهم عند اقتحام الأقسام بشكل مخيف ومرعب .ونوهت الهيئة بأن عدد الاسرى القاصرين في سجون الاحتلال ما يزيد عن 170 قاصرا يقبع منهم 48 في قسم الاشبال في سجن الدامون مضيفة ًأن استهداف الأطفال وملاحقتهم مؤشر خطير، تسعى من خلاله سلطات الاحتلال إلى إرهاب الجيل الصغير وزرع الخوف في داخله، وضغطه نفسيًا، مؤكدًا أن ظروف اعتقال الأشبال تُضاهي بقسوتها ما يُمر به الأسرى الكِبار في السجون.وأكدت الهيئة أن هذه الاعتداءات، تأتي للتأكيد على وحشية هذا الكيان العنصري، الذي يستمر بالتصعيد بحق الأسرى في مختلف أعمارهم ، في ظل غياب مؤسسات حقوق الانسان والتنصل من كافة المعاهدات والمواثيق الإنسانية.