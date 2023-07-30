شؤون فلسطينية

التربية: فلسطين تحصد ثلاثة مراكز في مسابقة "مبرمج المستقبل" على مستوى الوطن العربي

التربية: فلسطين تحصد ثلاثة مراكز في مسابقة "مبرمج المستقبل" على مستوى الوطن العربي
فلسطين تحصد ثلاثة مراكز في مسابقة "مبرمج المستقبل"
رام الله - دنيا الوطن
حصدت فرق وزارة التربية والتعليم ثلاثة مراكز في مسابقة "مبرمج المستقبل"، والتي عُقدت في جامعة العلوم التطبيقية في الأردن؛ بمشاركة 80 فريق عربي من دول؛ فلسطين والأردن ومصر والجزائر وسوريا وقطر.

وبينت الوزارة أن فرقها حصلت على المراكز الآتية؛ فريق "فلسطين" والذي تكون من رشدي الجلاد ومحمد الواوي من تربية طولكرم، ومحمد زيد من مديرية جنين على المركز الثاني عربياً، فيما حصل فريق "الكوفية" والذي تألف من عبد الله الشربيني وكريم كايد من تربية نابلس، وعبد الكريم شيخ إبراهيم من تربية قباطية على المركز السادس، فيما نال فريق "الحرية" والذي ضم عمر الزيتاوي وسعاد جود الله من تربية نابلس، وحلا أبو دية من تربية جنوب الخليل المركز السابع.

وأشادت "التربية" بهذا الفوز الذي يأتي في سياق سلسلة من الإنجازات التي حققها طلبة فلسطين في كافة المحافل الإقليمية والدولية، مثمنةً جهود الإدارة العامة للمصادر والتقنيات على متابعتها لهذا الإنجاز، مباركةً للطلبة المشاركين والمشرفين والذين لعبوا دوراً حاسماً في توجيه ودعم الطلبة وتمكينهم من الوصول إلى هذا المستوى المتميز. 

ووجهت الوزارة شكرها للدكتور محمد خليل من جامعة فلسطين التقنية "خضوري" وللطالب الجامعي نيقولا أبو سعد ولشركة عسل على المساهمة في تدريب الفريق.

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