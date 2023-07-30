التنمية بغزة توضح مستجدات رابط تحديث بيانات مستفيدي المنحة القطرية

رام الله - دنيا الوطنتحدثت وزارة التنمية الإجتماعية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن مستجدات رابط تحديث بيانات مستفيدي المنحة القطرية 100 دولار، وعن سبب توقفه خلال الفترة الماضية.وقالت الناطقة باسم الوزارة، عزيزة الكحلوت، إن رابط تحديث البيانات متوقف بسبب خلل فني نتيجة الضغط عليه في أول يومين من افتتاحه، وقريباً سيعود للعمل بعد الانتهاء من الإصلاحات.من جانب أخر، قالت الحلوت في حديث لإذاعة (صوت الأقصى)، إن وزارة التنمية أرسلت كشوفات للاعتماد من قبل اللجنة القائمة على صرف المنحة القطرية وتشمل 132 ألف مسجل للمنحة وتم ارسالها كاملة للفتلرة والاعتماد.وأضافت "وصلنا حوالي 66 ألف معتمد للصرف وبعد فلترتهم وصل العدد لـ 42 ألف، حيث تم رفع تصاريح العمل ومن هم خارج البلاد ومن هو موظف ويعمل".وأكدت أنه تم اعتماد من بين العدد 42 ألف ، 14 ألف اسم جديد مستفيد من الشؤون الاجتماعية.وأوضحت أن هناك 10 آلاف معتمد على نظام المنحة القطرية ولكن يفقد رقم الجوال وهؤلاء فقدوا حقهم في الدفعة وهو ما دفعنا لفتح رابط لتحديث البيانات.وأكملت: "هناك عدد كبير ليس لهم رقم جوال وبإمكان هؤلاء زيارة مكتب وزارة الاتصالات بوزارة الثقافة وهناك مكتب موجود لوضع رقم الجوال لتحديث البيانات."وأكدت أنه لم يتم قطع أي مستفيد من المنحة القطرية ومن وجد نفسه خارج المنحة الشهر الحالي وكان يستفيد لفترة طويلة سيجد نفسه في المعيار الجديد الشهر القادم.