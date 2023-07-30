نفقات قانونية تُكلف ترامب أكثر من 40 مليون دولار





وسيرتفع الإنفاق القانوني لما بعد انتخابات الرئاسة عام 2024، إلى حوالي 56 مليون دولار ، حيث يواجه ترامب لائحة اتهام اتحادية في فلوريدا، وتهم حكومية في نيويورك، واحتمال توجيه لوائح اتهام جنائية إضافية في واشنطن ومقاطعة فولتون ، جورجيا.





ويقول مستشارو ترامب إن تكاليف توفير المحامين لعشرات الأشخاص ضرورية وستستمر في الانتشار مع استمرار التحقيقات ومن المقرر إجراء المحاكمات واحتمال توجيه المزيد من التهم.

رام الله - دنيا الوطنأنفقت المجموعة السياسية للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أكثر من 40 مليون دولار، كنفقات قانونية وذلك في النصف الأول من عام 2023 للدفاع عن ترامب ومستشاريه وآخرين.وحسب ما نقلت صحيفة (واشنطن بوست)، عن أشخاص مطلعين على الأمر، فإنه من المتوقع أن تكشف منظمة "إنقاذ أمريكا" بأن الرئيس السابق أنفق أكثر من 40.2 مليون دولار في ملفات قانونية.