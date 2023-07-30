دولي

نتنياهو لـ"نصر الله": أنصحك ألا تختبر قوتنا

نتنياهو لـ"نصر الله": أنصحك ألا تختبر قوتنا
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، إنه يجب على الإسرائيليين أن لا يتأثروا بتصريحات حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني.

ووجه نتنياهو رسالة لنصر الله، في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، بقوله: "عند الاختبار الجدي سيجدنا نقف كتفاً بكتف، ولذلك أنصحه بألا يختبر قوتنا".

وتابع نتنياهو، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية: "لا تؤثر بنا التهديدات الخارجة من المخابئ تحت الأرض"، حسب تعبيره.

وكان السيد حسن نصرالله، قال، أمس السبت، إن "المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة لأي حماقة إسرائيلية"، مشيراً إلى أن "إسرئيل تتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة بينما هي من يستمر في احتلال الأرض، ولا سيّما في الغجر اللبنانية".

وأكد نصرالله خلال تصريحات له في ذكرى إحياء مراسم العاشر من محرم، إننا "نقف في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان بكلّ ما نستطيع إلى جانب الشعب الفلسطيني، ونعتبر معركتنا واحدة ومستقبلنا واحد".

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني المظلوم والصابر حقّه على جميع أحرار العالم أن يدعموه وينصروه، والكيان الصهيوني هو الباطل وجرثومة الفساد في منطقتنا، والمنطقة لن ترتاح قبل اقتلاع هذه الغدة السرطانية".

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