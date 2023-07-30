شؤون فلسطينية

البطش: سنحترم نتائج لقاء القاهرة ما لم تمس برؤيتنا الوطنية

البطش: سنحترم نتائج لقاء القاهرة ما لم تمس برؤيتنا الوطنية
خالد البطش
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، اليوم الاثنين، إن حركته ستحترم نتائج اللقاء المنعقد في القاهرة "ما لم تمس رؤيتنا الوطنية في الصراع مع العدو".

ودعا البطش إلى سحب الاعتراف بإسرائيل، وتشكيل قيادة وطنية موحدة لقيادة المقاومة في الضفة الغربية.

من جانب آخر، قال البطش"للأسف الشديد تفاجأنا بتغول أمني غير مسبوق على المقاومين وفي مقدمتهم المقاتلون في كتيبة جبع".

وأضاف، "كان لا بد أن نضع ملف الاعتقال السياسي على الطاولة ولذلك أخذنا قرارًا بعدم المشاركة في اللقاء".

 يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي أعلنت رسمياً عدم مشاركتها في اجتماع القاهرة، بسبب ما وصفته "الاعتقالات السياسية التي تشنها السلطة بحق كوادرها عناصرها بالضفة".


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