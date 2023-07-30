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شؤون فلسطينية

غزة: رئيس سلطة الأراضي يبحث تخصيص أراضي لصالح سلطة الطاقة

غزة: رئيس سلطة الأراضي يبحث تخصيص أراضي لصالح سلطة الطاقة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس سلطة الأراضي بغزة عماد الباز خلال لقائه برئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل والوفد المرافق له تخصيص أراضي لصالح سلطة الطاقة في مدينة غزة ومحافظة الشمال لإنشاء محطة  تحويل الكهرباء.

وأكد الباز على أهمية توفير الأراضي اللازمة لحل أزمة انقطاع الكهرباء الذي يعاني منها قطاع غزة منذ عدة سنوات، مبيداً تعاون سلطة الأراضي التام مع سلطة الطاقة وكافة الجهات الحكومية لحل أزمة الكهرباء وتوفير احتياجات لإنشاء المشاريع  الذي من شأنها حل هذه الأزمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض الخطة الاستراتيجية لسلطة الطاقة والمشاريع التي تعتزم تنفيذها خلال خطتها القادمة لحل أزمة الكهرباء ولتوفير احتياج القطاع مع تنامي الكثافة السكانية.

 وبدوره، أشاد رئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل بتعاون سلطة الأراضي، وقدم خلال اللقاء شرحاً تفصيلاً عن الاحتياجات اللازمة من الأراضي لإنشاء محطات التحويل في غزة والشمال وخانيونس بهدف توفير احتياج قطاع غزة من الكهرباء.

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