قاسم: هناك فرصة حقيقية لنجاح اجتماع الأمناء العامين وحماس ستسعى لذلك

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، اليوم الأحد، إن لقاء الأمناء العامين في القاهرة يجب أن يكون فرصة للتوصل إلى موقف وطني موحد.وأكد قاسم في تصريح له، أن (حماس) ذاهبة إلى لقاء الأمناء لإنجاحه وبلورة خطة شاملة لمواجهة الاحتلال، مضيفاً "حماس كانت دائمًا تتحرك للوصول إلى وحدة وطنية لصالح القضية الفلسطينية وكانت تقتنص أي فرصة للحوار مع كل الأطراف الفلسطينية من أجل صياغة موقف وطني موحد".وأضاف "الهدف المركزي لحركة حماس هو أن نكون كفلسطينيين قادرين على صياغة خطة واحدة لمواجهة جرائم وانتهاكات الاحتلال".وتابع قاسم "على عكس التوقعات نحن نرى أن هناك فرصة حقيقية لنجاح اجتماع الأمناء العامين، وحماس ستبذل كل جهدها لإنجاحه."