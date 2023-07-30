تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي وقائد الجيش السوداني



وأشار الوزير السعودي أيضاً إلى أهمية حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية، حسب البيان.



كما جدد بن فرحان دعوة السعودية "للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه".



ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بن فرحان من البرهان، مساء السبت، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية.وأكد بن فرحان للبرهان "ضرورة إيقاف التصعيد والتوصل إلى حل سياسي يضمن عودة الاستقرار والأمن للسودان" مشدداً على "أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني".