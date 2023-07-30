جمعية رجال الأعمال تدعو الفصائل لإنجاح اجتماع القاهرة

رام الله - دنيا الوطندعت جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، الأمناء العامين للفصائل المجتمعين في العاصمة المصرية القاهرة، إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية، والخروج برؤية موحدة، لإنهاء الانقسام، وتحقيق آمال شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال.وثمنت الجمعية في بيان صحفي، دعوة الرئيس محمود عباس للأمناء العامين للاجتماع في القاهرة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ شعبنا الفلسطيني، مؤكدةً على ضرورة إنجاح الاجتماع، والتوافق على رؤية موحدة تقود المشروع الوطني نحو مساره الصحيح، وتحافظ على الثوابت الوطنية.كما ثمنت الجمعية، جهود جمهورية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهاز المخابرات العامة، المستمرة في دعم القضية الفلسطينية، والعمل دون كل وملل لإنجاز المصالحة الوطنية، والتخفيف من معاناة شعبنا في كافة أماكن تواجده.وأكدت على دعمها الكامل لرؤية القيادة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي كواجب وطني وديني وإنساني وأخلاقي، بما يحمي الحقوق الوطنية والمكتسبات التي حققها شعبنا على مدار تاريخ نضاله.