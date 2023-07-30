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شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي يكشف عن جهود تُبذل لبناء الهيكل الثالث بالمسجد الأقصى

إعلام إسرائيلي يكشف عن جهود تُبذل لبناء الهيكل الثالث بالمسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن جهود تبذل في الآونة الأخيرة بالتعاون مع وزارات حكومة نتنياهو، لبناء "الهيكل الثالث" في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وقالت القناة الإسرائيلية، إنه "في الآونة الأخيرة، وبالتعاون مع وزارات حكومة نتنياهو، تُبذل العديد من الجهود لبناء الهيكل الثالث، والتي بموجبها يجب حرق بقرة حلال حمراء سيمكن من وصول ملايين اليهود إلى الأقصى، وإقامة الهيكل الثالث هناك". 

وأضافت أن "مؤيدي تنفيذ الحلم يعلقون آمالهم على خمس بقرات حمراء، جرى إحضارها إلى إسرائيل على متن طائرة من ولاية تكساس الأمريكية وتم اختيارها بعناية" .

وأشارت إلى أن "من يقف وراء البحث الشاق عن البقرات الحمراء منظمتان يمينيتان وهما، منظمة (بونيه يسرائيل)، و(معهد الهيكل) برئاسة الحاخام يسرائيل أرييل الزعيم الروحي للوزير إيتمار بن غفير".

وأرفقت القناة الإسرائيلية صورة من داخل مرزعة سرية، تظهر البقرات.






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