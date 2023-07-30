روسيا تعلن تصديها لهجوم أوكراني على العاصمة موسكو

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية تصديها لهجوم أوكراني جديد بواسطة طائرات مسيّرة على العاصمة موسكو، الأحد، وكذلك هجوم على مدن روسية قرب الحدود مع كييف.وقالت الدفاع الروسية، إنها أسقطت "مسيّرة أوكرانية في مقاطعة موسكو ومسيّرتين أخريين في منطقة أبراج موسكو سيتي وسط العاصمة".بدوره، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن أحد الأبراج أصيب إصابات طفيفة، نتيجة اصطدام مسيّرة أوكرانية بعد إسقاطها، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن سلطات الطوارئ أن شخصاً أصيب نتيجة اصطدام مسيّرة بأحد الأبراج، وجرى إجلاء العاملين في منطقة أبراج موسكو سيتي.وقالت سلطات الطوارئ إن حركة الطيران عادت لطبيعتها في جميع المطارات بعد إغلاق المجال الجوي مؤقتاً فوق العاصمة موسكو.وتعتبر منطقة موسكو سيتي منطقة تجارية وتضم عشرات الأبراج التجارية.وفي تموز/ يوليو الجاري، قالت روسيا إنها أسقطت خمس مسيّرات أوكرانية أدت إلى تعطيل حركة الطيران في مطار فنوكوفو.وقال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن "هذه الهجمات كانت مستحيلة لولا المساعدة التي تُقدمها لنظام كييف الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم نفذته كييف باستخدام 25 مسيّرة على أهداف في شبه جزيرة القرم.وقالت الوزارة إن 16 مسيرة تم تدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، في حين تم إسقاط البقية بوسائل الحرب الإلكترونية قبل أن تصل أهدافها.وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار مادية.