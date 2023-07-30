وفد حزب الشعب يعقد سلسلة لقاءات مع الوفود المشاركة باجتماع الأمناء العامين

في اطار جهوده المتواصلة لإنجاح اجتماع "الأمناء العامين" عقد وفد حزب الشعب، برئاسة بسام الصالحي الأمين العام للحزب بمشاركة عدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية ، سلسلة من اللقاءات مع الوفود المشاركة في اجتماع الأمناء العامون الذي يعقد بدعوة من الرئيس محمود عباس باستضافة من جمهورية مصر العربية.





والتقى الوفد مع وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ومع بوفد حركة المقاومة الإسلامية حماس وفدي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقد تركز البحث خلال هذه الاجتماعات على السبل الكفيلة لضمان نجاح الاجتماع وضرورة الاتفاق على رؤية سياسية موحدة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وافشال كافة المخططات التصفوية التي تنتهجها حكومة الفاشية بزعامة نتنياهو.





كما وتم التأكيد خلال هذه اللقاءات على أهمية مواصلة الجهود لإنهاء الانقسام واتمام المصالحة، والتأكيد على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وضرورة تفعيلها وتطويرها وتعزيز دورها في الكفاح الوطني الفلسطيني لإنجاز اهداف شعبنا في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.





وسيواصل وفد الحزب لقاءاته مع مختلف القوى المشاركة في هذا الاجتماع لضمان نجاحه والخروج بمخرجات كفيله بتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني وضمن استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا.

رام الله - دنيا الوطن