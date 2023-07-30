دولي

نتنياهو يعقد جلسة خاصة مع غالانت وقادة الجيش لبحث التوتر في الشمال

نتنياهو يعقد جلسة خاصة مع غالانت وقادة الجيش لبحث التوتر في الشمال
نتنياهو مع وزير الجيش ورئيس الأركان ورئيس شاباك - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، جلسة خاصة مع وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هاليفي، لبحث التوتر على الحدود الشمالية.

وقرر جيش الاحتلال تعزيز قواته في الشمال، بعد تهديدات أطلقها الأمين العام لـ (حزب الله)، حسن نصر الله أمس السبت.

ووافق غالانت، مساء السبت، على خطط عملياتية لاحتمال تدهور الوضع عند الحدود الشمالية، تتضمن عدة مسارات للرد على إزالة خيام (حزب الله) حتى لو امتد الأمر لمواجهة واسعة مفتوحة، وفق ما نقل موقع (والا) الإسرائيلي.

وكان نصرالله أكد أن "المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة لأي حماقة إسرائيلية"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة بينما هي من يستمر في احتلال الأرض، ولا سيّما في الغجر اللبنانية".

وقال نصرالله خلال تصريحات له في ذكرى إحياء مراسم العاشر من محرم، إننا "نقف في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان بكلّ ما نستطيع إلى جانب الشعب الفلسطيني، ونعتبر معركتنا واحدة ومستقبلنا واحد".

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