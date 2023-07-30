شؤون فلسطينية

بن غفير يصدر قراراً جديداً بحق الأسرى الفلسطينيين

بن غفير يصدر قراراً جديداً بحق الأسرى الفلسطينيين
بن غفير يصدر قراراً جديداً ضد الأسرى الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، قراراً جديداً ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ووفق صحيفة (معاريف)، فإن بن غفير أصدر تعديلًا على قانون الإفراج الإداري، يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الفلسطينيين من السجن.

ووفق الصحيفة فإن "القرار جزء من سياسة بن غفير الرامية إلى دهورة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون".

وفي حزيران/يونيو الماضي، قررت سلطات السجون الإسرائيلية، وبأوامر من بن غفير، حرمان الأسرى الفلسطينيين من علاج الأسنان.

وقد أوعز بن غفير، لمفوضة سجون الاحتلال كيتي بيري، بإصدار قرار يلزم الأسرى الفلسطينيين بدفع ثمن علاجات الأسنان التي تُقدَّم لهم في السجون.

وقد اشتمل القرار على دفع الأسير ثمن التقاط صور "بانورامية" للأسنان، والدفع وفقا لـ"ساعة عمل" لقاء علاج يُقدَّم له في السجون، لم تحدّد قيمته.

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