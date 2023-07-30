الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة



وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عوفي بعد إيقاف المركبة التي كان يقودها وسط بلدة بلعا شرق طولكرم.



واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحامهم للبلدة، أطلق خلالها الجنود الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع دون أن يبلغ عن إصابات.



ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة جبع جنوب جنين، واقتحمت بلدتي جلبون وفحمة وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز.



وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمارة عوني فشافشة وأحمد يوسف ملايشة من بلدة جبع على دوار بلدة عرابة.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة جبع قضاء جنين، مسئولين كبيرين من الجهاد الإسلامي وحركة (حماس).





وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي جلبون وفحمة، وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط بلدتي عرابة ويعبد.







رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من المواطنين.