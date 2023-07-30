قيادي بحماس يكشف هدف مشاركة الحركة في اجتماع الأمناء العامين

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، بالضفة الغربية، حسين أبو كويك، أن حماس تسعى من لقاء القاهرة لتقوية المقاومة الموحدة ميدانيًا.وقال في تصريحات أبرزها موقع (حرية نيوز)، إن "حماس تذهب للقاهرة بإرادة صادقة للوصول إلى استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال".وأوضح أن الحركة أجرت العديد من اللقاءات التحضيرية في كل أماكن وجودها من أجل إنجاح لقاء القاهرة، مضيفاً: "نسعى أن يكون اللقاء الوطني دوريًا، ليجلس الكل الفلسطيني ويتفق على الاستراتيجية الوطنية".واستدرك ابو كويك بالقول: إن "الاعتقال السياسي في الضفة الغربية ما زال مستمرًا ولن يتوقف، وهذا لا يشي بحسن النية"، وفق تعبيره.وأشار إلى أن "السلطة تريد من الاعتقالات السياسية بأن تؤكد لأمريكا والاحتلال بأنها محافظة على الاتفاقيات الأمنية".ونبه إلى أن حماس حريصة على بناء استراتيجية وطنية تمثل الكل الفلسطيني لمواجهة جرائم الاحتلال.