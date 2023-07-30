شؤون فلسطينية

الرئيس عباس لوفد "الشعبية": حريصون على إنجاز الوحدة الوطنية

الرئيس عباس لوفد "الشعبية": حريصون على إنجاز الوحدة الوطنية
الرئيس عباس خلال استقباله وفد الجبهة الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس محمود عباس، ضرورة بذل الجهود كافة لإنجاح اجتماع الأمناء العامين، وإنجاز الوحدة الوطنية لمواجهة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

جاء خلال استقباله وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المشارك في اجتماع الأمناء العامين للفصائل، برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر.

وشدد على أن التحديات الكبيرة التي تواجه قضيتنا الفلسطينية والهادفة إلى تصفية مشروعنا الوطني، تتطلب من الكل الفلسطيني الوحدة خلف منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

من جهته، أكد وفد الشعبية، حرصه الكبير على إنجاز الوحدة الوطنية، لما فيه من مصلحة كبرى لشعبنا وقضيته العادلة.

ووصل الرئيس عباس اليوم، إلى مدينة العلمين في جمهورية مصر العربية بزيارة رسمية، يلتقي خلالها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ويترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف.

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