الجزائر: اكتشاف 35.9 كيلوغرام كوكايين كانت مخبأة على متن باخرة أجنبية

رام الله - دنيا الوطنتمكنت الشرطة الجزائرية في العاصمة الجزائر، أمس الجمعة، من اكتشاف 35.9 كيلوغرام من مادة الكوكايين، كانت مخبأة على متن باخرة أجنبية رست بميناء الجزائر العاصمة.وأكدت الشرطة الجزائرية في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن العملية جاءت بناءً على معلومات حصل عليها الأمن الوطني.وأشارت إلى أنه بعد تفتيش دقيق للباخرة، بالتنسيق مع حرس السواحل، تمكنت من ضبط وحجز هذه الكمية من الكوكايين.ووفق البيان، فإن التحقيقات لا تزال متواصلة في ذات القضية.