عربي

الجزائر: اكتشاف 35.9 كيلوغرام كوكايين كانت مخبأة على متن باخرة أجنبية

الجزائر: اكتشاف 35.9 كيلوغرام كوكايين كانت مخبأة على متن باخرة أجنبية
اكتشاف 35.9 كيلوغرام كوكايين كانت مخبأة على متن باخرة أجنبية في ميناء الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت الشرطة الجزائرية في العاصمة الجزائر، أمس الجمعة، من اكتشاف 35.9 كيلوغرام من مادة الكوكايين، كانت مخبأة على متن باخرة أجنبية رست بميناء الجزائر العاصمة.

وأكدت الشرطة الجزائرية في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن العملية جاءت بناءً على معلومات حصل عليها الأمن الوطني.

وأشارت إلى أنه بعد تفتيش دقيق للباخرة، بالتنسيق مع حرس السواحل، تمكنت من ضبط وحجز هذه الكمية من الكوكايين.

ووفق البيان، فإن التحقيقات لا تزال متواصلة في ذات القضية.

أخبار ذات صلة

الجزائر: اكتشاف 35.9 كيلوغرام كوكايين كانت مخبأة على متن باخرة أجنبية

الجزائر: اكتشاف 35.9 كيلوغرام كوكايين كانت مخبأة على متن باخرة أجنبية

وزير أردني: الجانب السوري يمنع دخول البضائع الأردنية

وزير أردني: الجانب السوري يمنع دخول البضائع الأردنية

بسبب حريق عرضي.. انقطاع التيار الكهربائي عن العراق بالكامل

بسبب حريق عرضي.. انقطاع التيار الكهربائي عن العراق بالكامل

نصر الله: المقاومة جاهزة لأي حماقة إسرائيلية تجاه لبنان

نصر الله: المقاومة جاهزة لأي حماقة إسرائيلية تجاه لبنان

مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور مؤسسات الدولة

مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور مؤسسات الدولة

تونس: انتشال حطام مروحية عسكرية سقطت بعرض البحر الشهر الماضي

تونس: انتشال حطام مروحية عسكرية سقطت بعرض البحر الشهر الماضي

العراق: مصرع أربعة أشخاص جراء حريق في سوق كربلاء

العراق: مصرع أربعة أشخاص جراء حريق في سوق كربلاء

تنظيم الدولة يتبنى هجوم ريف دمشق

تنظيم الدولة يتبنى هجوم ريف دمشق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ياسر الوادية: مصر تسعي لتشكيل حكومة فلسطينية تنهي الانقسام

ياسر الوادية: مصر تسعي لتشكيل حكومة فلسطينية تنهي الانقسام

وفد الديمقراطية إلى اجتماع الأمناء العامين يلتقي وفدي الشعبية وحزب الشعب

وفد الديمقراطية إلى اجتماع الأمناء العامين يلتقي وفدي الشعبية وحزب الشعب

القدس: قوات الاحتلال تجبر مواطناً على هدم منزله في بيت حنينا

القدس: قوات الاحتلال تجبر مواطناً على هدم منزله في بيت حنينا

وكالة بيت مال القدس والهيئة الإسلامية العليا تتفقان على إحداث مكتبة وقفية توثيقية

وكالة بيت مال القدس والهيئة الإسلامية العليا تتفقان على إحداث مكتبة وقفية توثيقية

الخارجية تدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لتفكيك الجماعات الاستيطانية المسلحة

الخارجية تدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لتفكيك الجماعات الاستيطانية المسلحة

الديمقراطية تعقد لقاءات مع وفدي فتح والشعبية في القاهرة

الديمقراطية تعقد لقاءات مع وفدي فتح والشعبية في القاهرة

وفدا فتح والمبادرة الوطنية يلتقيان بالقاهرة قبيل اجتماع الأمناء العامين

وفدا فتح والمبادرة الوطنية يلتقيان بالقاهرة قبيل اجتماع الأمناء العامين

(ملحق) كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

(ملحق) كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

منوعات

بماذا علّق إيلون ماسك على خبر خطوبة طليقته؟

بماذا علّق إيلون ماسك على خبر خطوبة طليقته؟

لهذا السبب.. الفنانة غادة عبد الرازق تنهار بالبكاء

لهذا السبب.. الفنانة غادة عبد الرازق تنهار بالبكاء

فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بالقبلات والأحضان

فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بالقبلات والأحضان

ماهو موقف نانسي عجرم من ثورة الذكاء الاصطناعي؟

ماهو موقف نانسي عجرم من ثورة الذكاء الاصطناعي؟

حسين الجسمي يثير قلق المتابعين بعد تغريدته الأخيرة على تويتر

حسين الجسمي يثير قلق المتابعين بعد تغريدته الأخيرة على تويتر

ما حقيقة بتر قدم الفنان بيومي فؤاد؟

ما حقيقة بتر قدم الفنان بيومي فؤاد؟

فنانة مصرية شهيرة: لم أعد قادرة على دفع أجار منزلي وفكرت في الانتحار

فنانة مصرية شهيرة: لم أعد قادرة على دفع أجار منزلي وفكرت في الانتحار

ياسمين عز: تامر حسني الفنان الوحيد الشامل بعد عبد الحليم حافظ

ياسمين عز: تامر حسني الفنان الوحيد الشامل بعد عبد الحليم حافظ

بالصور: روبي تخطف الأنظار في بروفات حفلها المرتقب بجدة

بالصور: روبي تخطف الأنظار في بروفات حفلها المرتقب بجدة

الفنان عمر العبدلات ينفذ وعداً قطعه لطفل قبل سنوات.. فما هو؟

الفنان عمر العبدلات ينفذ وعداً قطعه لطفل قبل سنوات.. فما هو؟

عربي

الجزائر: اكتشاف 35.9 كيلوغرام كوكايين كانت مخبأة على متن باخرة أجنبية

الجزائر: اكتشاف 35.9 كيلوغرام كوكايين كانت مخبأة على متن باخرة أجنبية

بسبب حريق عرضي.. انقطاع التيار الكهربائي عن العراق بالكامل

بسبب حريق عرضي.. انقطاع التيار الكهربائي عن العراق بالكامل

نصر الله: المقاومة جاهزة لأي حماقة إسرائيلية تجاه لبنان

نصر الله: المقاومة جاهزة لأي حماقة إسرائيلية تجاه لبنان

مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور مؤسسات الدولة

مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور مؤسسات الدولة