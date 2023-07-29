عشرات الآلاف في إسرائيل يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو والإصلاحات القضائية

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن أكثر من 370 ألف متظاهر إسرائيلي، شاركوا في 150 تجمعا احتجاجيا على الإصلاحات القضائية، مساء اليوم.









ومن شأن القانون أن يمنع المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "حجة المعقولية" على القرارات التي التي تتخذها الحكومة ووزراؤها.



رام الله - دنيا الوطنوتجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف القضاء.وخرجت تظاهرات في 150 موقعا منها تل أبيب وحيفا والخضيرة وبئر السبع وكفار سابا وهرتسليا، واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب، ورفع عدد منهم صورا لعناصر الشرطة الإسرائيلية، الذين استخدموا العنف في تفريق التظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة.كما نظمت تظاهرات حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا، وعند مفترق "كركور" قرب الخضيرة، وقبالة منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في القدس، وغيرها من المواقع.وأشارت التقديرات إلى مشاركة نحو 160 ألف متظاهر في تل أبيب، و11 ألف متظاهر في حيفا، و17 ألف متظاهر في كفار سابا، و4 آلاف متظاهر في هرتسليا، و3 آلاف متظاهر عند مفترق "كركور".وأفاد منظمو الاحتجاجات بأن "الاحتجاجات ستنتقل من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الهجوم"، مؤكدين تصعيد احتجاجاتهم خلال الأيام المقبلة.يشار إلى أن (كنيست) صوتت بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.