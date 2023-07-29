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قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من جنين وطولكرم

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من جنين وطولكرم
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رام الله - دنيا الوطن
دهست قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابا كان يقود دراجة نارية في بلدة يعبد جنوب جنين، قبل أن تعتقله وشابين آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رعد تركمان من يعبد، بعد أن دعسته وهو يقود دراجته النارية عند مفترق البلدة، كما استولت على الدراجة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين-لم تعرف هويتهما بعد- بالقرب من محطة وقود في البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من بلدة جبع جنوب جنين، واقتحمت قرىتي جلبون وفحمة وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز.

وذكرت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمارة عوني فشافشة وأحمد يوسف ملايشة من بلدة جبع على دوار بلدة عرابة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي جلبون وفحمة، وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط بلدتي عرابة ويعبد.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة شابا من مخيم طولكرم، بعد اقتحامها لبلدة بلعا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عوفي بعد إيقاف المركبة التي كان يقودها وسط بلدة بلعا، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحامهم للبلدة، أطلق خلالها الجنود الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع دون أن يبلغ عن إصابات.

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