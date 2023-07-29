عقب تهديدات نصرالله.. غالانت يصدر قراراً عاجلاً لاحتمال تدهور الوضع عند الحدود الشمالية

وتتضمن الخطط عدة مسارات للرد على إزالة خيام (حزب الله) حتى لو امتد الأمر لمواجهة واسعة مفتوحة، وفق ما نقل موقع (والا) الإسرائيلي.

وكانت (القناة 13) الإسرائيلية، أنه في ظل تهديدات الأمين العام لـ (حزب الله)، حسن نصر الله، فإن الجيش سيعزز قواته في الشمال، وسيعقد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو جلسة خاصة غدا مع غالانت وقادة الجيش.

وكان نصرالله أكد أن "المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة لأي حماقة إسرائيلية"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة بينما هي من يستمر في احتلال الأرض، ولا سيّما في الغجر اللبنانية".



