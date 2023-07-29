شؤون فلسطينية

وفاة فتاة غرقاً في بحر مدينة غزة

وفاة فتاة غرقاً في بحر مدينة غزة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توفيت فتاة تبلغ من العمر (15 عاماً)، مساء اليوم السبت، إثر غرقها في بحر مدينة غزة، بينما تمكن المنقذون من إنقاذ اثنين آخرين.

ووفق مصادر محلية، فإن الفتاة ملك عبد العزيز الغرة، توفيت إثر غرقها في بحر غزة، في وقت تمكن فيه المنقذون من انقاذ اثنين آخرين.

يأتي ذلك بالرغم من تحذير بلدية غزة اليوم من السباحة في البحر، حتى مساء الاثنين المقبل، بسبب ارتفاع أمواج البحر.

وأصدر عدد من بلديات قطاع غزة، مساء اليوم السبت، تحذيرات للمواطنين من خطورة السباحة في البحر خلال الأسبوع الجاري.

وأعلنت دائرة طواقم الانقاذ في البلديات منع السباحة بشكل كامل بدءًا من اليوم السبت 2023/07/29 وحتى صباح  الإثنين المقبل، وتدعو المصطافين الابتعاد عن الشاطئ مسافة 10 متر بسبب الارتفاع الملحوظ في الأمواج ونشاط التيارات المائية.

وأهابت بالمصطافين ضرورة اتباع ارشادات المنقذين البحريين والالتزام برايات الإنقاذ المنتشرة على طول شاطئ البحر، حفاظاً على سلامتكم وسلامة أبنائكم.



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