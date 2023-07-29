ياسر الوادية: مصر تسعي لتشكيل حكومة فلسطينية تنهي الانقسام





رام الله - دنيا الوطنكشف الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة أن مصر تسعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، مثمنًا في الوقت نفسه دور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ومتابعة الوزير عباس كامل للعمل الجاد لإنهاء الانقسام الفلسطيني.وأشار الوادية في تصريح صحفي صادر عن مكتبه إلى الخطوات المطلوبة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تنهي الانقسام الداخلي، المستمر منذ عام 2007، مؤكداً أن مهمة هذه الحكومة توحيد المؤسسات الفلسطينية في شطري الوطن، وتوحيد الأجهزةالأمنية وعدم الازدواجية.وشدد الوادية على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح لقاء القاهرة، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية، فلم يعد أمامنا من خيار سوى الوحدة وإنهاء الانقسام، مؤكدًا على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى.وطالب الوادية الفصائل المجتمعة في القاهرة بضرورة التحلي بروح المسؤولية الوطنية لما فيه خدمة الوطن، وقضيتنا وشعبنا.واختتم الوادية حديثه بالتأكيد على أن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة سيبقى دومًا صمام الأمان لشعبنا وقضيتنا وسيبذل كل ما في وسعه لإنجاح الحوارات وأي عمل يؤدي إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية.