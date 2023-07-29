نتنياهو لـ "ليكود": حان وقت التهدئة

يأتي ذلك على خلفية القلق الشديد في (ليكود)، من سلوك الائتلاف فيما يتعلق بالتشريع الأحادي الجانب لإلغاء "سبب المعقولية"، والدعوات التي أطلقها كبار مسؤولي الحزب للمضي قدمًا من الآن فصاعدًا فقط باتفاق واسع، حتى أن البعض منهم أصبح يطالب بتشكيل حكومة وحدة.

ووفق الصحيفة التي نقلت عن حزب (ليكود) فإنه: "ليس هناك تمرد في الحزب، والكل يريد التوصل إلى اتفاق ومن الضروري بذل أقصى جهد للقيام بذلك، ولكن ليس إعطاء حق النقض للطرف الآخر، وسيعمل رئيس الوزراء نتنياهو بكل قوته لقيادة استمرار التشريع باتفاقات واسعة في المستقبل قدر الإمكان".

يأتي ذلك في الوقت الذي أبدى فيه ثمانية وزراء ونواب في حزب (ليكود) عن استيائهم من تعامل نتنياهو، ووزير العدل، ياريف ليفين مع خطة التغييرات في المنظومة القضائية بما فيها تقليص "حجة المعقولية".





وتعقيباً على ذلك، قال عضو (كنيست) من (ليكود)، شالوم دانينو إنه يحق لزملائه التعبير عن آرائهم غير أن الجميع سيلتزمون بقرار كتلة الحزب في نهاية المطاف.





وأضاف في سياق حديث إذاعي، أنه "لا يعقل أن تستغل المعارضة تصريحات صادرة عن أعضاء من (ليكود) للتهرب من التوصل الى توافق بشان التشريعات القضائية".



