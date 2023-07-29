وفد الديمقراطية إلى اجتماع الأمناء العامين يلتقي وفدي الشعبية وحزب الشعب

رام الله - دنيا الوطنفي مدينة العلمين التقى وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام فهد سليمان كلاً من وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر ووفد حزب الشعب الفلسطيني برئاسة أمينه العام بسام الصالحي.وتمحورت المباحثات حول ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين الذي دعا له الرئيس أبو مازن، والذي سيبدأ أعماله صباح يوم غدٍ الأحد.ومن المفترض أن يلتقي وفد الجبهة الديمقراطية الليلة وفد حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.