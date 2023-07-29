شؤون فلسطينية

تعرف على الفصائل المُقاطعة لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة الأحد

تعرف على الفصائل المُقاطعة لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة الأحد
جانب من اجتماع الأمناء العامين 2020
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت ثلاثة فصائل منضوية تحت لواء منظومة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، مقاطعتها لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المقرر غداً الأحد في القاهرة.

ودعت حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية القيادة العامة، قوات التحرير الشعبية، منظمة الصاعقة، وسائل الإعلام لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي في مدينة غزة، حول مقاطعة لقاء الأمناء العاميين وذلك تزامناً مع انعقاد الاجتماع غداً الأحد.

ومن المقرر أن يترأس الرئيس محمود عباس الذي وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المقرر غداً، والذي أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مقاطعته، بسبب ما تسميه الاعتقالات السياسية.

وشن نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. محمد الهندي، اليوم السبت، هجوماً حاداً على السلطة الفلسطينية، وذلك قبل يوم واحد من بدء اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة.

وقال الهندي: إن "هناك تغيرات عميقة في وظيفة السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها حتى يومنا هذا"، مشيراً إلى أن "السلطة الفلسطينية لا تريد أن ترى هذه المتغيرات وهي ماضية في طريق مسدود لا أفق سياسي له"، وفق تعبيره.

وتابع: "بعض المعتقلين في سجون السلطة صدر بحقهم قرار الإفراج ولم يفرج عنهم"، متسائلاً: "كيف يمكن للأجهزة الأمنية أن تقنع الشعب الفلسطيني بأنها لا تستهدف المقاومة وهي تلاحق أفرادها وتعتقلهم؟".

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