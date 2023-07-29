تعرف على الفصائل المُقاطعة لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة الأحد

وشن نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. محمد الهندي، اليوم السبت، هجوماً حاداً على السلطة الفلسطينية، وذلك قبل يوم واحد من بدء اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة.





وقال الهندي: إن "هناك تغيرات عميقة في وظيفة السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها حتى يومنا هذا"، مشيراً إلى أن "السلطة الفلسطينية لا تريد أن ترى هذه المتغيرات وهي ماضية في طريق مسدود لا أفق سياسي له"، وفق تعبيره.



