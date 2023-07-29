ائتلاف أمان يُصدر بياناً بشأن حادثة وفاة المواطن أبو قوطة

رام الله - دنيا الوطنقال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان، اليوم السبت، إنه تابع الأحداث التي آلت إلى وفاة الفقيد شادي أبو قوطة يوم الخميس الماضي في خانيونس.وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه تابع الأحداث التي أدت إلى مقتل أبو قوطة على خلفية شروع الفرق الفنية التابعة لبلدية خانيونس مدعّمة بعدد من أفراد شرطة البلديات بإزالة تعدّيات في أحد شوارع مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، كما تابع جميع "التدخلات والقرارات والمواقف الصادرة عن السلطة القائمة في قطاع غزة وجهات إنفاذ القانون".ويؤكد ائتلاف أمان على ضرورة اتخاذ جهات الاختصاص كافة التدابير التي تضمن نزاهة واستقلالية عمل لجان التحقيق.كما طالب بضرورة إفصاح جهات الاختصاص عن نتائج عمل لجان التحقيق، وإبقاء الرأي العام الفلسطيني على اضطلاع بمجريات التحقيق بشكل دوري ومستمر، لضمان الشفافية في عمل لجان التحقيق.وأكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، على ضرورة إعادة الاعتبار لدور المواطن من خلال تسهيل إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة.وترأس وكيل وزارة العدل، بغزة، المستشار أحمد الحتة لجنة التحقيق في وفاة المواطن أبو قوطة، وذلك بتكليف من لجنة متابعة العمل الحكومي.وتوجهت اللجنة أمس برئاسة الحتة إلى منزل ذوي الفقيد شادي أبو قوطة، مؤكداً لهم أن "العدالة ستأخذ مجراها، في حين ستقوم اللجنة بتقديم نتيجة التحقيق النهائية لرئاسة العمل الحكومي بعد 72 ساعة من بدء عملها".ووفق بيان من الوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فقد تلقت لجنة التحقيق الدعم الكامل من رئيس لجنة المتابعة عصام الدعليس الذي دعاها لإيلاء الأهمية البالغة في هذه الحادثة والعمل لإحقاق الحق وتحديد المسؤوليات وسرعة إنجاز أعمالها في المدة المحددة.يشار إلى أن المواطن أو قوطة قتل يوم الخميس الماضي، إثر هدم جرافة تابعة لبلدية خانيونس، حائط عليه، فيما أعلن المجلس البلدية استقالته فور الحادث.وشكلت لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، لجنة تحقيق في الحادث.