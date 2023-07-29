قبل اجتماع القاهرة.. قيادي في الجهاد يهاجم السلطة الفلسطينية



وقال الهندي: إن "هناك تغيرات عميقة في وظيفة السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها حتى يومنا هذا"، مشيراً إلى أن "السلطة الفلسطينية لا تريد أن ترى هذه المتغيرات وهي ماضية في طريق مسدود لا أفق سياسي له"، وفق تعبيره.



وتابع: "بعض المعتقلين في سجون السلطة صدر بحقهم قرار الإفراج ولم يفرج عنهم"، متسائلاً: "كيف يمكن للأجهزة الأمنية أن تقنع الشعب الفلسطيني بأنها لا تستهدف المقاومة وهي تلاحق أفرادها وتعتقلهم؟".



وأردف الهندي: "نحن لا نستوعب ولا نريد للسلطة الفلسطينية أن تبقى تدور في هذه الحلقة المفرغة ولا سيما التزامها بالتنسيق الأمني"، وفق تعبيره.



وقال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إننا "نريد خلق مناخات إيجابية وإنجاح لقاء القاهرة لكن السلطة خلقت أجواء سلبية من خلال استمرارها باعتقال المقاومين وملاحقتهم".





وشدد على أن حركته "تريد خلق مناخات إيجابية وإنجاح لقاء القاهرة لكن السلطة خلقت أجواء سلبية"، وفق تعبيره.





وأشار الهندي إلى أن "قرار مقاطعة لقاء القاهرة منسجم مع وعينا وفهمنا ما يريده الشعب الفلسطيني".

رام الله - دنيا الوطنشن نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. محمد الهندي، اليوم السبت، هجوماً حاداً على السلطة الفلسطينية، وذلك قبل يوم واحد من بدء اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة.ومن المقرر أن يترأس الرئيس محمود عباس الذي وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المقرر غداً، والذي أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مقاطعته، بسبب ما تسميه الاعتقالات السياسية.