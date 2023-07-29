بسبب حريق عرضي.. انقطاع التيار الكهربائي عن العراق بالكامل





وأضافت في بيان لها، بأن الكهرباء انقطعت عن أرجاء العراق عند الساعة 12:40 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، بسبب حصول الحريق في المحطة الواقعة بمحافظة البصرة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.





وأدى الحادث إلى انفصال الخطوط الناقلة كارتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج.





وقالت وزارة الكهرباء، إن العمل جار لإعادة الوحدات التوليدية المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعا، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة.





واستعرضت الوزارة الظروف الحالية التي تمر بها الكهرباء بالعراق ووصفتها بـ"العصيبة"، من شح الوقود وتزايد الطلب على الاستهلاك، وارتفاع درجات الحرارة الشديدة غير المسبوقة.





وأكدت أن تشكيلاتها تواكب جميع الازمات والمناسبات الدينية والوطنية، واضطلعت بتحسن ملحوظ بالطاقات المنتجة وساعات التجهيز. لكن يكون للعوارض الفنية الطارئة أثر على المنظومة ومعداتها.



ومن جهة أخرى، قالت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، إن عملا تخريبيا استهدف خط كهرباء في صلاح الدين أدى إلى انقطاع التيار.



وتحدثت الشركة عن "تعرض الخط إلى تفجير عبوات ناسفة على عدد من الأبراج مما أدى إلى سقوط 3 منها".



رام الله - دنيا الوطنانقطع التيار الكهربائي اليوم السبت عن أرجاء العراق، إثر حريق عرضي في محطة بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، وعمل تخريبي في محافظة صلاح الدين شمالا.وقالت وزارة الكهرباء، إن حريقاً عرضياً بمحطة البكر التحويلية الثانوية تسبب في انفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية ويعرض المنظومة للإطفاء التام.