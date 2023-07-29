عاجل

  • أراضي 48: إصابة حرجة في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر

عربي

بسبب حريق عرضي.. انقطاع التيار الكهربائي عن العراق بالكامل

بسبب حريق عرضي.. انقطاع التيار الكهربائي عن العراق بالكامل
انقطاع التيار الكهربائي في العراق بسبب حريق عرضي
رام الله - دنيا الوطن
انقطع التيار الكهربائي اليوم السبت عن أرجاء العراق، إثر حريق عرضي في محطة بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، وعمل تخريبي في محافظة صلاح الدين شمالا.

وقالت وزارة الكهرباء، إن حريقاً عرضياً بمحطة البكر التحويلية الثانوية تسبب في انفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية ويعرض المنظومة للإطفاء التام. 

وأضافت في بيان لها، بأن الكهرباء انقطعت عن أرجاء العراق عند الساعة 12:40 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، بسبب حصول الحريق في المحطة الواقعة بمحافظة البصرة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأدى الحادث إلى انفصال الخطوط الناقلة كارتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج. 

وقالت وزارة الكهرباء، إن العمل جار لإعادة الوحدات التوليدية المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعا، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة. 

واستعرضت الوزارة الظروف الحالية التي تمر بها الكهرباء بالعراق ووصفتها بـ"العصيبة"، من شح الوقود وتزايد الطلب على الاستهلاك، وارتفاع درجات الحرارة الشديدة غير المسبوقة.

وأكدت أن تشكيلاتها تواكب جميع الازمات والمناسبات الدينية والوطنية، واضطلعت بتحسن ملحوظ بالطاقات المنتجة وساعات التجهيز. لكن يكون للعوارض الفنية الطارئة أثر على المنظومة ومعداتها.

ومن جهة أخرى، قالت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، إن عملا تخريبيا استهدف خط كهرباء في صلاح الدين أدى إلى انقطاع التيار.

وتحدثت الشركة عن "تعرض الخط إلى تفجير عبوات ناسفة على عدد من الأبراج مما أدى إلى سقوط 3 منها".

أخبار ذات صلة

بسبب حريق عرضي.. انقطاع التيار الكهربائي عن العراق بالكامل

بسبب حريق عرضي.. انقطاع التيار الكهربائي عن العراق بالكامل

نصر الله: المقاومة جاهزة لأي حماقة إسرائيلية تجاه لبنان

نصر الله: المقاومة جاهزة لأي حماقة إسرائيلية تجاه لبنان

مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور مؤسسات الدولة

مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور مؤسسات الدولة

تونس: انتشال حطام مروحية عسكرية سقطت بعرض البحر الشهر الماضي

تونس: انتشال حطام مروحية عسكرية سقطت بعرض البحر الشهر الماضي

العراق: مصرع أربعة أشخاص جراء حريق في سوق كربلاء

العراق: مصرع أربعة أشخاص جراء حريق في سوق كربلاء

تنظيم الدولة يتبنى هجوم ريف دمشق

تنظيم الدولة يتبنى هجوم ريف دمشق

السعودية تطالب السويد اتخاذ إجراءات فورية لوقف الأعمال المتطرفة التي تستفز مشاعر المسلمين

السعودية تطالب السويد اتخاذ إجراءات فورية لوقف الأعمال المتطرفة التي تستفز مشاعر المسلمين

حميدتي يدعو إلى تغيير قيادة الجيش السوداني للتوصل لاتفاق سلام

حميدتي يدعو إلى تغيير قيادة الجيش السوداني للتوصل لاتفاق سلام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وكالة بيت مال القدس والهيئة الإسلامية العليا تتفقان على إحداث مكتبة وقفية توثيقية

وكالة بيت مال القدس والهيئة الإسلامية العليا تتفقان على إحداث مكتبة وقفية توثيقية

الديمقراطية تعقد لقاءات مع وفدي فتح والشعبية في القاهرة

الديمقراطية تعقد لقاءات مع وفدي فتح والشعبية في القاهرة

وفدا فتح والمبادرة الوطنية يلتقيان بالقاهرة قبيل اجتماع الأمناء العامين

وفدا فتح والمبادرة الوطنية يلتقيان بالقاهرة قبيل اجتماع الأمناء العامين

(ملحق) كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

(ملحق) كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

الكنائس الكاثوليكية تطالب بوقف اضطهاد الاحتلال واعتداءاته بالقدس

الكنائس الكاثوليكية تطالب بوقف اضطهاد الاحتلال واعتداءاته بالقدس

المطران عطا الله حنا: نتمنى أن تكون هنالك نتائج إيجابية لاجتماع القاهرة

المطران عطا الله حنا: نتمنى أن تكون هنالك نتائج إيجابية لاجتماع القاهرة

التجمع الوطني وهيئة النوايا الحسنة يطلقان نداءً لاجتماع الأمناء العامين

التجمع الوطني وهيئة النوايا الحسنة يطلقان نداءً لاجتماع الأمناء العامين

مركز الإنسان: تهجير قرية رأس جرابه امتداد للابارتهايد

مركز الإنسان: تهجير قرية رأس جرابه امتداد للابارتهايد

منوعات

بماذا علّق إيلون ماسك على خبر خطوبة طليقته؟

بماذا علّق إيلون ماسك على خبر خطوبة طليقته؟

لهذا السبب.. الفنانة غادة عبد الرازق تنهار بالبكاء

لهذا السبب.. الفنانة غادة عبد الرازق تنهار بالبكاء

فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بالقبلات والأحضان

فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بالقبلات والأحضان

ماهو موقف نانسي عجرم من ثورة الذكاء الاصطناعي؟

ماهو موقف نانسي عجرم من ثورة الذكاء الاصطناعي؟

حسين الجسمي يثير قلق المتابعين بعد تغريدته الأخيرة على تويتر

حسين الجسمي يثير قلق المتابعين بعد تغريدته الأخيرة على تويتر

ما حقيقة بتر قدم الفنان بيومي فؤاد؟

ما حقيقة بتر قدم الفنان بيومي فؤاد؟

فنانة مصرية شهيرة: لم أعد قادرة على دفع أجار منزلي وفكرت في الانتحار

فنانة مصرية شهيرة: لم أعد قادرة على دفع أجار منزلي وفكرت في الانتحار

ياسمين عز: تامر حسني الفنان الوحيد الشامل بعد عبد الحليم حافظ

ياسمين عز: تامر حسني الفنان الوحيد الشامل بعد عبد الحليم حافظ

بالصور: روبي تخطف الأنظار في بروفات حفلها المرتقب بجدة

بالصور: روبي تخطف الأنظار في بروفات حفلها المرتقب بجدة

الفنان عمر العبدلات ينفذ وعداً قطعه لطفل قبل سنوات.. فما هو؟

الفنان عمر العبدلات ينفذ وعداً قطعه لطفل قبل سنوات.. فما هو؟

عربي

نصر الله: المقاومة جاهزة لأي حماقة إسرائيلية تجاه لبنان

نصر الله: المقاومة جاهزة لأي حماقة إسرائيلية تجاه لبنان

مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور مؤسسات الدولة

مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور مؤسسات الدولة

تونس: انتشال حطام مروحية عسكرية سقطت بعرض البحر الشهر الماضي

تونس: انتشال حطام مروحية عسكرية سقطت بعرض البحر الشهر الماضي

العراق: مصرع أربعة أشخاص جراء حريق في سوق كربلاء

العراق: مصرع أربعة أشخاص جراء حريق في سوق كربلاء