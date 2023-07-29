نواب من ليكود مستاءون من تعامل نتنياهو وليفين مع خطة التغييرات القضائية





وتعقيباً على ذلك، قال عضو (كنيست) من (ليكود)، شالوم دانينو إنه يحق لزملائه التعبير عن آرائهم غير أن الجميع سيلتزمون بقرار كتلة الحزب في نهاية المطاف.





وأضاف في سياق حديث إذاعي، أنه "لا يعقل أن تستغل المعارضة تصريحات صادرة عن أعضاء من (ليكود) للتهرب من التوصل الى توافق بشان التشريعات القضائية".



ومن جهته قال وزير جيش الاحتلال سابقا ورؤساء الحراك الاحتجاجي موشيه يعالون، إنه "لن ينفعل من اقوال النواب الليكوديين الا بعد ان يتحركوا لحل الائتلاف".







رام الله - دنيا الوطنأبدى ثمانية وزراء ونواب في حزب (ليكود) عن استيائهم من تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير العدل، ياريف ليفين مع خطة التغييرات في المنظومة القضائية بما فيها تقليص "حجة المعقولية".