الديمقراطية تعقد لقاءات مع وفدي فتح والشعبية في القاهرة



في هذا الإطار، عقد وفد الديمقراطية لقاءين مع وفد حركة فتح ووفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كل على حدة.



و‏ترأس وفد الجبهة الديمقراطية نائب الأمين العام فهد سليمان، وضم عضوَي المكتب السياسي، صالح ناصر وماجدة المصري وعضو اللجنة المركزية للجبهة أنيس القاسم.



و ترأس وفد حركة فتح نائب رئيس الحركة محمود العالول، وضم: عضو اللجنتين التنفيذية لمنظّمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح وعضو المجلس الثوري لحركة فتح سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور.



فيما ترأس وفد الشعبية نائب الأمين العام جميل مزهر، وضم أعضاء المكتب السياسي: كايد الغول، مروان عبد العال وحسين منصور.



‏جرى خلال اللقاءين بحث التحضيرات لعقد اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة الخروج بقرارات لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني بتصدّيه البطولي في مواجهة الاعتداءات اليومية من قِبل قوّات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه على المدن والقرى والمُخيّمات الفلسطينية، وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات تعسّفية بحق مدينة القدس وسُكانها بهدف تهويدها.

كما جرى التأكيد خلال اللقاءات، على تمتين وحدة الصف الفلسطيني، في إطار منظّمة التحرير الفلسطينية، المُمثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنباشر وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم السبت، سلسلة لقاءاته، تحضيراً لاجتماعات الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، تلبية لدعوة السيد الرئيس محمود عباس، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، يوم غدٍ الأحد.