وفدا فتح والمبادرة الوطنية يلتقيان بالقاهرة قبيل اجتماع الأمناء العامين

رام الله - دنيا الوطنواصل وفد حركة (فتح) المتواجد في مصر لقاءاته، تحضيراً لاجتماعات الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية غداً الاحد، تلبية لدعوة الرئيس محمود عباس.وترأس وفد (فتح) نائب رئيس الحركة محمود العالول، وضم: عضو اللجنتين التنفيذية لمنظّمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور.فيما ‏ترأس وفد المبادرة الوطنية"أمينها العام مصطفى البرغوثي، وضم أعضاء المكتب السياسي: خالد السيفي، وعائد ياغي ويوسف قويدر.‏وتم خلال اللقاء التطرق إلى التحضيرات المتعلقة بعقد اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية والتشديد على ضرورة الخروج بقرارات لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني بتصدّيه البطولي بمواجهة اعتداءات قوّات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه اليومية، على المدن والقرى والمُخيّمات الفلسطينية، وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة من إجراءات تعسّفية بحق مدينة القدس وسُكانها بهدف تهويدها.كما تم التأكيد على تمتين الوحدة الداخلية الفلسطينية، في إطار منظّمة التحرير الفلسطينية، المُمثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.